﻿Proteste am „Tag X“: Stadt Leipzig schränkt Versammlungsfreiheit teilweise ein

Leipzig. Schon seit Monaten mobilisieren Linksextreme in Deutschland, aber auch europaweit für den „Tag X“ – eine Reaktion auf die mögliche Verurteilung von Lina E. am 31. Mai. Entsprechende Aufrufe in den sozialen Medien gibt es viele. Nun liegt auch eine offizielle Anmeldung für den 3. Juni vor. Zum Ablauf oder zu möglichen Auflagen könne man jedoch nichts sagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Leipzig. Man befinde sich in enger Abstimmung mit der Stadt, die als Versammlungsbehörde zuständig ist. Aber auch mit dem Anmelder – bei dem es sich nach LVZ-Informationen um eine Privatperson handelt – gebe es bereits Kooperationsgespräche.

Polizei und Kommune stehen am Wochenende 3./4. Juni vor einer Mammutaufgabe, denn in Leipzig finden parallel mehrere Großveranstaltungen statt – allen voran das Stadtfest und das samstägliche Konzert von Herbert Grönemeyer in der Red-Bull-Arena. Zudem spielt RB Leipzig am Abend des 3. Juni im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal. In der City soll es eine öffentliche Übertragung der Partie gegen Eintracht Frankfurt geben. Und im Erfolgsfall würde tags darauf in der Messestadt eine Party steigen. Ob am Samstag auch das Landespokalfinale zwischen Lok Leipzig und dem Chemnitzer FC im Probstheidaer Bruno-Plache-Stadion stattfinden kann, ist bisher unklar. Das sächsische Innenministerium hat Kräfte aus ganz Deutschland angefordert. Man stehe vor dem größten Einsatz der letzten beiden Jahre, heißt es seitens der Leipziger Polizei.

Mögliche Szenarien der Polizei

Mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen und das mögliche Protestgeschehen hat die Stadt Leipzig entschieden, die Versammlungsfreiheit für das Wochenende teilweise einzuschränken. Demonstrationen und Kundgebungen, die im Zusammenhang mit dem „Antifa-Ost-Verfahren“ stehen, müssen bis zum 31. Mai, 24 Uhr, offiziell angemeldet werden. Das geht aus einer Allgemeinverfügung der Stadt hervor, die am Dienstag öffentlich wurde. Wer spontane Versammlungen anmeldet, muss damit rechnen, dass sie untersagt werden.

In ihrer Begründung listet die Stadt zahlreiche Aufrufe linker, aber auch linksautonomer und damit gewaltbereiter Gruppen auf; darunter Drohungen, die im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung und dem „Tag X“ stehen. Die Rede ist von Sachschaden in Millionenhöhe, aber auch von gezielten Angriffen gegen Polizisten. Die Sicherheitsbehörden rechnen laut Lageeinschätzung mit etwa 4000 Personen, die sie vor allem als Sympathisanten einstufen. Gleichzeitig wird die Gefahr gesehen, dass sich unter diese Gruppe etwa 1500 gewaltbereite Linksextremisten mischen. Die Polizei rechnet daher mit Angriffen gegen Beamte, aber eben auch gegen Autos, Banken, Haltestellen. Selbst Plünderungen werden nicht ausgeschlossen.

Aufrufe zur Gewaltlosigkeit am „Tag X“ in Leipzig

Angesichts dieser Befürchtungen hat Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) vergangene Woche „üblichen Gruppierungen“ empfohlen, den Protesten fernzubleiben. Die Connewitzer Initiative LinXXnet ruft trotzdem zur Beteiligung auf, wünscht sich aber von den Organisatoren, „dass sie Leipzig und Connewitz nicht ,zerkloppen’“. Die Polizei hält es jedoch für möglich, dass der Einfluss von Versammlungsleitern nur begrenzt ist. „Aufgrund der aggressiven Mobilisierung ist davon auszugehen, dass Versammlungsleiter die Versammlung vorzeitig beenden.“ Doch anschließend sei mit einer nicht steuerbaren Menschenmenge zu rechnen.

