Der „Tag X“ hat ein politisches Nachspiel. Der Leipziger Stadtrat hat mit der Aufarbeitung begonnen und dabei auch die Rolle der Versammlungsbehörde kritisch hinterfragt.

Leipzig. Anderthalb Wochen nach den gewaltsamen linksextremistischen Ausschreitungen am sogenannten „Tag X“ hat am Mittwoch im Leipziger Stadtrat die politische Aufarbeitung der Ereignisse des ersten Juni-Wochenendes begonnen. Dabei ging es auch um die Rolle der Stadt Leipzig und ihrer Versammlungsbehörde. Diese hatte zwar mehrere Demonstrationen an diesen Tagen verboten. Trotzdem war es zu Unruhen gekommen, bei denen Dutzende Polizisten und Demonstranten verletzt wurden. Ob die Grundrechtseinschränkungen verhältnismäßig waren, darüber gingen die Auffassungen im Stadtrat auseinander.