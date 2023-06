﻿Leipziger Staatsanwalt bei „Tag X“ vermummt im Einsatz – Experte kritisiert Vorgehen

Leipzig. Die Aufarbeitung rund um die Demonstrationen am 3. Juni, den Polizeikessel mit etwa 1000 Personen – sie ist noch im vollem Gange. Ein Bild, das vom so genannten „Tag X“ bleiben wird, zeigt zwei Personen, die sich Sturmhauben über den Kopf gezogen haben und vor zwei Polizisten stehen.

Dabei handelt es sich nicht um Mitglieder des schwarzen Blocks – sondern um eine Beamtin der Kriminalpolizei und einen Leipziger Staatsanwalt. Der Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek kritisiert das Auftreten als „problematisch“. Eine Anwältin, die einen der an diesem Tag Inhaftierten vertritt, spricht von einem „martialischen Aussehen, das an einer neutralen Ermittlung zweifeln lässt“. Der Auftritt war auch Thema im Rechts- und Innenausschuss des sächsischen Landtags.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig steht in der Kritik – denn es stellt sich die Frage, ob und unter welchen Umständen sich Mitarbeiter derart unkenntlich machen können.

Besagter Staatsanwalt war nach Auflösung der Versammlung und den linksextremen Ausschreitungen in die Südvorstadt gekommen. Seine Aufgabe war es, Maßnahmen abzustimmen, die im Zusammenhang mit mehreren Strafverfahren standen, so schildert es die Staatsanwaltschaft Leipzig in einem Statement. Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 1000 Personen auf dem Heinrich-Schütz-Platz umstellt, ihnen wurde schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Vermummung trug der Mann zum Schutz. Doch wogegen?

Zunehmende Aggressivität gegen Justiz

Das Justizministerium erklärt auf Nachfrage: Bei Ermittlungen im Bereich der politisch motivierten Kriminalität sei eine „steigende Aggressivität im Umgang und eine potenzielle Gewaltbereitschaft“ gegenüber Mitarbeitern der Justiz festzustellen. Situationen wie diese seien „grundsätzlich geeignet, eine Gefährdung (...) zu entfalten“, etwa durch Fotos, die in sozialen Netzwerken landen. Konkrete Bedrohungsfälle kann das Ministerium nicht nennen.

Ähnlich hatte bereits das Innenministerium argumentiert, als die Linken-Politikerin Juliane Nagel einen anderen Fall öffentlich machte. Bei einer Hausdurchsuchung Anfang Januar in Connewitz trug der anwesende Staatsanwalt ebenfalls eine Vermummung. Selbst beim Gespräch mit den Anwälten des Beschuldigten soll er sie nicht abgelegt haben. Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, ist unklar.

Rechtsexperte: „Problematischer“ Auftritt

Das Auftreten des Staatsanwalts am „Tag X“ findet Tobias Singelnstein „problematisch“, ebenso die Argumentation des Justizministeriums. „Der Staat hat gegenüber dem Bürger die Pflicht, offen zu agieren. Wenn er verdeckt ermittelt, braucht es dafür mehr als eine allgemeine Gefahrenprognose, es braucht eine Rechtsgrundlage“, sagt der Rechtswissenschaftler. Singelnstein lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, beschäftigt sich speziell mit Strafprozessrecht und Kriminologie. Es sei ihm schleierhaft, warum ein Staatsanwalt so auftritt – wenn er doch später im Gerichtssaal erkennbar sei.

Der erhoffte Effekt, nämlich durch die Vermummung anonym zu bleiben, ist durch die ganze Diskussion jedenfalls ausgeblieben. Im Gegenteil: Der Name des Mannes macht nun auf Twitter die Runde. Eine Gefährdungslage sei nun nicht mehr auszuschließen, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Leipzig.

