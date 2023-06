﻿„Tag X“ wird Thema in der Leipziger Ratsversammlung

Im Leipziger Stadtrat beginnt die politische Aufarbeitung der Krawalle am ersten Juni-Wochenende. Es geht dabei um Fragen wie: Wer entschädigt die Opfer der gewaltsamen Ausschreitungen, und wer ist für die Grundrechtseingriffe konkret verantwortlich?

Leipzig. Die linksextremistischen Krawalle am vergangenen Wochenende in Leipzig beschäftigen nun auch die Leipziger Ratsversammlung. Mit gleich mehreren Anträgen wollen Fraktionen und einzelne Stadträte auf der Sitzung am Mittwoch (14. Juni) die politische Aufarbeitung der Ereignisse um den sogenannten „Tag X“ beginnen.