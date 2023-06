Von „Tag X“ über das Stadtfest bis zum Grönemeyer-Konzert – Das erwartet Leipzig am Samstag

Leipzig. Die linke Szene hatte für die Zeit nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. zum sogenannten „Tag X“ in Leipzig aufgerufen. Mehrere Tausend Menschen aus ganz Europa sollen sich in der Messestadt versammeln. Hier eine Übersicht über die Lage.

Verbotene Demos – weitere Aufzüge

Bis zum Freitagabend wurden zwei angemeldete Demonstrationen verboten. Die deutlich größere wäre die unter dem Motto „United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!“ gewesen. Sie sollte am Samstag um 17 Uhr in der Wolfgang-Heinze-Straße starten und über den Promenadenring bis zur Richard-Wagner-Straße führen. „Nach den derzeit erkennbaren Umständen ist die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet“, teilte die Stadt Ende der Woche mit. „Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kann alleinig ein Versammlungsverbot als geeignete Maßnahme zur Verhinderung eines unfriedlichen Versammlungsverlaufs gesehen werden.“ Einer Einschätzung der Polizei zufolge wurden für den Aufzug mindestens 1500 gewaltbereite und gewaltsuchende Linksextremisten sowie 4000 Sympathisanten aus der linken Szene erwartet. Am Freitagabend dann bestätigte das Verwaltungsgericht das Verbot, gegen das der Anmelder noch geklagt hatte.

Am Freitagnachmittag untersagte die Stadt eine weitere angemeldete Kundgebung. Wie das Ordnungsamt mitteilte, sei die Versammlung „Freiheit für alle politischen Gefangenen!“ gemäß Paragraf 15 Absatz 1 des Sächsischen Versammlungsgesetzes verboten worden. Sie sei als ortsfeste Kundgebung für den 3. Juni, 16 bis 24 Uhr, im Bereich der Dimitroffstraße geplant gewesen – also in unmittelbarer Nähe zu Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft.

Begründung auch hier: die Gefahrenprognosen der Leipziger Polizei, die Lageeinschätzungen des Landesamtes für Verfassungsschutz des Freistaates Sachsen sowie weitere Erkenntnisse der Versammlungsbehörde. Eine effektive Gefahrenabwehr könne ausschließlich über eine Verbotsverfügung gewährleistet werden.

Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wo und in welcher Form Mitglieder der linken Szene ihren Protest in der Stadt zeigen wollen. Auf der Facebookseite des Bündnisses „Leipzig nimmt Platz“ ist von einer Versammlung am Alexis-Schumann-Platz ab 16.30 Uhr die Rede. Der Aufruf stammt vom Verein „Say it loud“.

Ungeachtet dessen lief auch am Freitag die bundesweite Mobilisierung für den „Tag X“ in Leipzig auf Hochtouren. Neben Protesten in Connewitz wurde mit dezentralen Aktionen im Stadtgebiet sowie bei Massenevents wie dem Stadtfest oder dem Konzert von Herbert Grönemeyer in der Red Bull Arena gedroht. „Wir nehmen uns die Straßen“, heißt es in einem Beitrag auf dem linken Szeneportal Indymedia. Schon am Mittwoch war es wenige Stunden nach der Urteilsverkündung gegen Lina E. bei einer Versammlung im Leipziger Osten zu Ausschreitungen gekommen.

Kontrollbereich in Leipzig

Seit Freitagabend, 18 Uhr, und noch bis Sonntag, 18 Uhr, hat die Polizei einen weiträumigen Kontrollbereich in Leipzig eingerichtet. Dadurch soll der Anreiseverkehr im Zusammenhang mit linken Demos überprüft werden. Laut Polizeisprecher Olaf Hoppe wollen die Einsatzkräfte also die „Kontrolle über Personenbewegungen“ behalten. Außerdem solle sichergestellt werden, dass niemand mit gefährlichen Gegenständen nach Leipzig kommt. Das gelte für alle Arten der Anreise, weswegen auch am Hauptbahnhof mit viel Polizei zu rechnen ist.

Die Leipziger Polizei empfiehlt, zur angegebenen Zeit im Kontrollbereich einen Personalausweis bei sich zu haben. Dabei handelt es sich laut Polizeisprecherin Sandra Freitag aber ausdrücklich um eine Empfehlung – keine Pflicht. Zwar müssen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen gültigen Ausweis besitzen, ihn aber nicht grundsätzlich dabei haben. Das gilt auch in der Kontrollzone.

„Als Folge des großen Polizeiaufgebots und der Kontrollen kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, denn auch Autos werden geprüft“, sagte Polizeisprecher Hoppe. Demnach seien Durchfahrtskontrollen geplant, an den Zugangswegen in die Stadt hinein – ähnlich wie beispielsweise an den italienischen Grenzen: Die Autos müssen langsamer fahren, dabei schauen Einsatzkräfte von außen in die Wagen. Dadurch könne es zu Staus kommen.

OBM Jung ruft zu Gewaltlosigkeit auf

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) rief derweil zur Gewaltlosigkeit auf. „Wir sehen mit großer Sorge die offenen, zum Teil hasserfüllten Gewaltaufrufe aus dem anarchistisch-linksextremistischen Milieu in den sozialen Medien“, teilte er mit. „Gewalt darf aber niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Ich appelliere an alle, sich den Aufrufen nicht anzuschließen und sich von jeglicher Gewalt unmissverständlich zu distanzieren.“ Die Polizeidirektion hält trotz des weiter bestehenden Verbots des Aufzugs zum „Tag X“ an ihrem Großeinsatz fest. Unterstützt werden die Leipziger Beamten durch zahlreiche Hundertschaften und verschiedene Einsatzmittel aus zwölf Bundesländern und der Bundespolizei.

Stadtfest mit Hunderttausenden Gästen

In dieser unübersichtlichen und teilweise womöglich gefährlichen Lage findet noch bis Sonntag das 30. Leipziger Stadtfest in der City statt. Insgesamt 150 Stunden Programm auf fünf Bühnen werden geboten. Darunter auch ab 19.30 Uhr ein Public Viewing auf dem Marktplatz zum DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Das Leipziger Stadtfest 2023 hat begonnen. © Quelle: André Kempner

Dass der eine oder andere Stadtfest-Gast am Samstag wegen des „Tags X“ mit seinen Protesten zum Gerichtsurteil gegen Lina E. Sicherheitsbedenken haben könnte, ist Gesamtorganisator Bernd Hochmuth bewusst, doch er gibt sich optimistisch. „Wir haben uns mit den sicherheitsrelevanten Kräften abgesprochen und sind gut vorbereitet“, kommentiert er. „Wir haben ein friedliches, familiäres Fest geplant und werden das auch so umsetzen.“

Grönemeyer in der Red Bull Arena

In geringer Entfernung zum Stadtfest tritt ab 20 Uhr einer der erfolgreichsten deutschen Musiker der Gegenwart auf. Herbert Grönemeyer spielt vor etwa 45.000 Fans in der Red Bull Arena.

Landespokalfinale mit Lok Leipzig

Das wichtigste Spiel der Saison für Lok Leipzig und den Chemnitzer FC steigt am um 16.15 Uhr im Bruno-Plache-Stadion und wird live in der ARD-Konferenz sowie bei mdr.de übertragen. Bislang sind 9700 Tickets verkauft, die Gäste haben ein Kontingent von 1200. Die maximal 12.321 Plätze werden wohl fast erreicht.

Auch hier wird die Polizei Präsenz zeigen. „Wir haben immer unterstrichen, dass der Staat denen, die am Samstag in der Stadt Krawall machen wollen, die Grenzen aufzeigen muss. Letztlich ist es zum Glück bei unserem Termin geblieben, weil die Polizei Verstärkung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei bekommen hat“, so SFV-Präsident Hermann Winkler bei einer Pressekonferenz am Freitag.

