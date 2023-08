Blick hinter die Kulissen alter Leipziger Gebäude: Was war das mal, was ist es heute?

Leipzig. Was war eigentlich früher mal in diesem Gebäude drin? Gerade bei Immobilien, die schon lange verlassen sind oder deren Nutzung sich komplett geändert hat, fällt die Antwort nicht immer leicht. Wer sich für die Leipziger Stadtgeschichte, aber auch für Technik- und Wirtschaftsgeschichte interessiert, kann bei den „Tagen der Industriekultur“ mehr erfahren. Bis Sonntag gibt es wieder Blicke hinter die Kulissen, die sonst nicht ohne Weiteres möglich sind. 36 Einrichtungen in Leipzig und mehr als 20 in der Region bieten Führungen, Vorträge, Ausstellungen und Lesungen an. Die „Tage der Industriekultur“ finden seit 2013 in Leipzig statt. Das komplette Programm gibt’s auf der Webseite „Tage der Industriekultur Leipzig 2023“. Hier fünf Tipps, was sich anzuschauen lohnt.

Druckerei Brandstetter im Grafischen Viertel

Das Haus des Handwerks in der Dresdner Straße befindet sich in der ehemaligen Druckerei des Brandstetter-Verlags. © Quelle: Volkmar Heinz

Leipzig war vor hundert Jahren eine der bedeutendsten Verlagsstädte Deutschlands. Im Grafischen Viertel saß unter anderem der Oscar-Brandstetter-Verlag, der technische und naturwissenschaftliche Nachschlagewerke herausgab. Bis zum Zweiten Weltkrieg war er einer der größten deutschen Verlage mit fast 2000 Beschäftigten und über zehn angegliederten Betrieben. Brandstetter nutzte modernste Technik wie den Maschinensatz und den Rotationsdruck. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, schweren Bombenschäden, Demontage und Enteignung ging der Verleger in den Westen und gründete 1950 sein Unternehmen in Wiesbaden neu. Anfang 2022 wurde der Geschäftsbetrieb nach 72 Jahren eingestellt.

In der Brandstetter-Druckerei in der Dresdner Straße 11–13 sitzt seit 1996 die Handwerkskammer zu Leipzig. Der markante Industriebau aus dem Jahr 1906 wurde denkmalgerecht saniert und umgebaut. Im heutigen „Haus des Handwerks“ hat auch der Verein für Industriekultur Leipzig seine Geschäftsstelle, der die „Tage der Industriekultur“ organisiert.

Kostenlose Führungen rund um die ehemalige Druckerei Brandstetter finden am Sonnabend, 2. September, um 10.30 und 13 Uhr statt. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Historisches Leipziger Stadtbad

Auch Führungen durch das Leipziger Stadtbad finden anlässlich der Tage der Industriekultur statt. © Quelle: Wolfgang Sens

Das Leipziger Stadtbad wurde 1916 eröffnet. Es verfügte über eine Frauen- und eine Männerschwimmhalle, letztere mit dem ersten Wellenbad Europas. Architektonisches Glanzstück war die Damensauna im islamisch-maurischen Stil. Im Stadtbad konnten die Badegäste Wannen- und Schwitzbäder nehmen oder zwei getrennte Saunabereiche nutzen. Ganze Generationen von Leipzigern haben im Stadtbad das Schwimmen gelernt. Wegen baulicher Mängel wurde das Gebäude 2004 geschlossen, jahrelang suchte die Stadt nach einem Investor – jetzt will sie die denkmalgerechte Sanierung selbst in die Hand nehmen.

Führungen durch das Stadtbad an der Eutritzscher Straße finden am Sonntag, 3. September, um 11 und 13 Uhr statt, Eintritt: 9 Euro/ermäßigt 7 Euro. Anmeldung ist erforderlich unter info@herz-leipzig.de.

Plagwitz im Wandel: Von der Industrie zum Wohnen

Der Stadtteil Plagwitz mit seinen Wasserstraßen hat sich vom Industrie-Stadtteil zum Wohn- und Erholungsviertel entwickelt. © Quelle: Andreas Schmidt

Plagwitz war ein unscheinbares Dorf, bis es von Karl Heine ab 1850 zum Industrieviertel entwickelt wurde. Der „Erfinder von Plagwitz“ kaufte das Areal im Westen Leipzigs, ließ es trockenlegen, erschließen und bebauen. Er errichtete den ersten Industriebahnhof Europas – den Plagwitzer Bahnhof – und durchzog das Viertel mit einem Schienennetz für die sich ansiedelnden Industriebetriebe: Gießereien, Maschinenfabriken, Buntgarnwerke, Baumwollspinnerei. Zu DDR-Zeiten war Plagwitz ein schmutziges Industrieviertel. Mit der Wende verschwand nach 1990 auch der Großteil der 90 000 Industriearbeitsplätze. Ehemalige Eisenbahntrassen sind jetzt grüne Geh- und Radwege, die alte Industriearchitektur wird für Wohnungen und Gewerbe genutzt, die Plagwitzer Gewässer sind beliebte Freizeitorte geworden.

Die zweistündige Führung „Plagwitz – von der Industrie zum Kunst- und Wohnquartier“ am Sonnabend, 2. September, beginnt um 10.15 Uhr am Karl-Heine-Denkmal, Klingerweg/Ecke Käthe-Kollwitz-Straße und endet am Plagwitzer Bahnhof. Die Führung ist kostenfrei, um Anmeldung auf der Seite „Industriekulturtage Leipzig“ wird gebeten.

Siemens: Seit 125 Jahren Turboverdichter aus Leipzig

Im Jahr 1898 wurde in Plagwitz das Maschinenbauunternehmen C. H. Jaeger & Co. zur Entwicklung und Fertigung von Turbokompressoren gegründet. Der erste Luftverdichter verließ 1910 das Werk, das heute zu Siemens gehört. Die rund 250 Mitarbeiter entwickeln, fertigen, testen und verkaufen Verdichteranlagen für die chemische Industrie, Prozessgas- und Grundstoffindustrie, Raffinerien und Petrochemie, Eisen- und Stahlherstellung.

Werksführungen bei der Siemens Energy Compressors GmbH finden am Sonnabend, 2. September, um 10, 11, 13 und 14 Uhr in der Klingenstraße 15 statt. Anmeldung unter stefanie.pohl@siemens-energy.com, Zutritt nur mit festem Schuhwerk.

Werk 2: Von der Gasmesserfabrik zur Kulturfabrik

Ansicht der Kulturfabrik Werk 2 am Connewitzer Kreuz in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Auch das Werk 2 am Connewitzer Kreuz öffnet seine Türen und gewährt einen Blick hinter die Kulissen und in die Geschichte des ehemaligen Fabrikgeländes. Erbaut wurde das Areal 1848 als Gasmesserfabrik. Bis zur Wende befand sich dort der VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig. 1992 gründete sich der Verein Werk 2 – Kulturfabrik Leipzig, der auf dem Gelände ein soziokulturelles Zentrum mit vielfältigen Werkstattangeboten und Konzerten betreibt.

Der Rundgang am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr bietet Einblicke in Räumlichkeiten, die den Gästen sonst eher verwehrt bleiben. Treffpunkt ist am Hofeingang in der Kochstraße 132.

