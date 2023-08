Maskierte überfallen Tankstelle in Leipzig-Grünau und bedrohen Kassiererin

Leipzig. Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend eine Tankstelle in Leipzig Grünau-Nord überfallen. Die bisher Unbekannten bedrohten die 60-jährige Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Beamten suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Raub in Grünau: Kassiererin erlitt einen Schock

Den Angaben nach betraten die Täter gegen 21.15 Uhr die Tankstelle in der Kiewer Straße. Sie zwangen die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld. Außerdem nahmen sie eine unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln mit. Schätzungen zufolge liegt der Stehlschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Laut Polizei erlitt die 60-Jährige einen Schock.

Zeuginnen und Zeugen sollen wahrgenommen haben, wie ein Täter in einen dunklen Pkw mit hinteren getönten Scheiben stieg und zügig auf der Kiewer Straße in Richtung Ratzelstraße flüchtete. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen.

Polizei Leipzig sucht nach zwei Männern

Gesucht werden weiterhin die zwei unbekannten Männer. Einer der beiden soll circa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Strickjacke mit goldener Aufschrift, ein blaues T-Shirt mit heller Aufschrift, eine kurze dunkelblaue Jeans, lange schwarze Socken und graue Turnschuhe. Der zweite Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkelgraue Cargohose, ein helles Basecap, schwarze Turnschuhe und einen lilafarbenen Einkaufsbeutel.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Polizei prüft Zusammenhang zu weiterem Tankstellen-Raub

Nur wenige Tage zuvor war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall im Stadtteil Grünau gekommen: Am 31. Juli hatten zwei Männer eine Tankstelle in der Lützner Straße überfallen. Auch dort wurde ein Angestellter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Die Täter entkamen mit Bargeld und Tabakwaren. Sie konnten laut Polizei noch nicht gestellt werden. Ein möglicher Zusammenhang der beiden Vorfällen werde geprüft.

