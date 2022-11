﻿Archiv statt Katar: Leipziger Kneipe zeigt jeden Abend Perlen der WM-Geschichte

In Leipzig gibt es mehrere Kneipen, die die Übertragung der WM-Spiele aus Katar boykottieren. Besonders kreativ macht das „Tante Rosi“: In der Plagwitzer Location laufen Klassiker der WM-Geschichte.

„Alles an dieser WM fühlt sich falsch an“: Mike Adomat in seiner Kneipe „Tante Rosi“.

Leipzig. Das gemeinsame Schauen von Fußballspielen gehört zum Selbstverständnis von "Tante Rosi" – egal ob vierte Liga mit Lieblingsclub BSG Chemie Leipzig, Begegnungen in der obersten Klasse oder bei Turnieren. Zur umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar reiht sich die Plagwitzer Kiez-Kneipe ein in die Locations, die Übertragungen des Championats boykottieren – und sammelt mit einem Alternativprogramm Sympathiepunkte: Bis zum 23. Dezember werden jeden Abend ab 20 Uhr Klassiker der WM-Historie geboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit „Super Aktion!“ über „Tolle Idee!“ bis zur Wunschliste spezieller Spiele reicht die Kommentarliste zur Initiative von Mike Adomat auf der „Rosi“-Facebook-Seite. „Der Plan hing schon seit Frühsommer in meinem Kopf“, sagt der Wirt. Zur Begründung postet er: „Alles zu diesem Turnier ist gesagt, dokumentiert, veröffentlicht, niedergeschrieben oder ausgekotzt. Ich kann das mit meiner Fußballseele, mit meinem Fandasein und mit meinem Job nicht mehr in Einklang bringen.“ Alles an dieser WM fühle sich falsch an.

Frauen-Finale zum Auftakt

Nun also wird der Großbildschirm angeknipst, um die Faszination Fußball mit Hilfe der Vergangenheit aufleben zu lassen. 37 Klassiker hat sich Adomat besorgt. Zum Auftakt am Sonntag lief das Konzert zum 100-jährigen Bestehen des FC St. Pauli, danach das Finale der Frauen-WM 2007 zwischen Deutschland und Brasilien (2:0). Am Dienstag folgte die so genannte „Schmach von Cordoba“ aus dem Jahr 1978 – das legendäre Match zwischen Deutschland und Österreich. Der Mittwoch ist für die Partie gegen Polen anno 2006 reserviert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Tante Rosi gibt es keine aktuellen WM-Spiele. © Quelle: Andre Kempner

Auch der weitere Plan liefert Spiele, die aus unterschiedlichen Gründen Geschichte schrieben. Darunter die zweite Blamage der DFB-Elf 1982 erneut gegen Österreich sowie das denkwürdige 1990er Halbfinale zwischen England und Deutschland. In seiner Entscheidung, Fußballperlen aus der Konserve statt Live-Spiele zu zeigen, dürfte Adomat durch die jüngste Entscheidung der Fifa bestärkt sein. Der Weltverband hatte die "One Love"-Armbinde verboten – und auch der DFB knickte ein.

Spannend wird es auf jeden Fall zugehen in der Kneipe am Kreisverkehr der Erich-Zeigner-Allee, deren Stammgäste sich beim Projekt "Meals On Wheels" für Obdachlose einsetzen. Und nicht alle wissen (noch), wie die eine oder andere Partie ausging. "Vorab wird kein Ergebnis verraten", sagt Adomat zwinkernd.