Tanzend auf acht Rädern: Roller Disco begeistert auf dem Leipziger Augustusplatz

Leipzig. Im Rahmen des LVZ-Fahrradfestes 2023 ging es am Donnerstagabend unter anderem auch auf acht Rädern und mit sehr viel Musik über den Augustusplatz. Zur stilechten Roller Disco in einem eigens dafür aufgebauten Zelt packte DJ und Moderator Roman Knobloch viele Hits der 1980er und 1990er Jahre aus. An seiner Seite sorgte zudem der Dresdner Schlagersänger Tom Reichel für manche Schunkeleinlage auf dem Rollschuh-Rundkurs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag geht das bunte Rahmenprogramm parallel zur Zweirad-Konferenz Velo-City in Leipzig dann unter anderem mit einem Live-Auftritt von Philipp Dittberner („Das ist dein Leben“, „Wolke 4) zu Ende. Zum Start des LVZ-Fahrradfestes am Mittwoch radelten bereits Hunderte auf einer Bike-Parade durch den Leipziger Westen und die Innenstadt.

Roller Disco zum LVZ-Fahrradfest 2023 Im Rahmen des LVZ-Fahrradfestes 2023 ging es auch tanzend auf vier Rädern über den Augustusplatz. © Quelle: Nicole Grziwa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Velo-City sind gut 1500 Expertinnen und Experten für Stadtentwicklung und Radverkehr aus mehr als 60 Welt nach Leipzig gekommen, um Erfahrungen auszutauschen und über Strategien für eine Verkehrswende zu diskutieren. Zuletzt fand das Treffen der „European Cyclists’ Federation“ vor 16 Jahren in Deutschland statt, damals in München.