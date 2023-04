﻿Tanzverbot am Karfreitag: Was ist in Leipzig erlaubt und was nicht?

Karfreitag ist ein per Gesetz ein „besonders schützenswerter Feiertag“, der in jedem Bundesland anders geregelt wird. Müssen die Leipzigerinnen und Leipziger also aufs Clubbing verzichten?

Leipzig. Die Diskussion um das Tanzverbot am Karfreitag beschäftigt rund um Ostern Leipzigs Clubs und Diskotheken. Aber wieso gibt es die Regelung in Sachsen und was genau umfasst sie? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wieso gilt am Karfreitag Tanzverbot?

Karfreitag ist ein christlicher Feiertag, an dem laut Bibel Jesus ans Kreuz geschlagen und hingerichtet wurde. Die Christen erinnern sich an diesem Tag an seinen Tod und trauern. Karfreitag ist ein sogenannter „stiller Feiertag“, an dem lautes Vergnügen untersagt ist, weil der Tag per Gesetz als „besonders schützenswerter Feiertag“ eingestuft wurde.

Wer regelt das Tanzverbot am Karfreitag?

Die genaue Regelung zum Tanzverbot obliegt den einzelnen Bundesländern. In Sachsen ist sie im Gesetz über Sonn- und Feiertage des Freistaats festgeschrieben.

Was genau ist Karfreitag in Sachsen verboten?

Alle öffentlichen Tanz- und Sportveranstaltungen sind in Sachsen am Karfreitag verboten. Auch Events wie Musicals dürfen nicht stattfinden. Diese Regelung gilt den ganzen Tag, also von 0 bis 24 Uhr.

Wo darf am Karfreitag in Leipzig nicht gefeiert und getanzt werden?

Das Tanzverbot am Karfreitag betrifft die öffentlichen Veranstaltungen in allen sächsischen Clubs und Diskotheken. In den eigenen vier Wänden darf hingegen getanzt werden – allerdings sollte die Musik nur in Zimmerlautstärke aufgedreht werden.

Gilt das Tanzverbot am Karfreitag auch in Sachsens Nachbarbundesländern?

Das Vergnügungsverbot von 24 Stunden gilt in ganz Mitteldeutschland von Sachsen über Sachsen-Anhalt bis Thüringen. Noch schärfere Regeln gibt es beispielsweise im Freistaat Bayern: Dort darf bereits ab Gründonnerstag 2 Uhr bis einschließlich Sonnabend 24 Uhr nicht getanzt werden. Darüber hinaus sind musikalische Darbietungen jeglicher Art in Räumlichkeiten mit Ausschank untersagt. Lockerer geht es nur in der Bundeshauptstadt zu: In Berlin beschränkt sich das Tanzverbot am Karfreitag von 4 bis 21 Uhr. Da die meisten Clubs ihre Türen sowieso später aufsperren, tangiert das die wenigsten Feiernden.

Gilt das Tanzverbot in Sachsen auch an anderen Tagen?

Auch an anderen Feiertagen sind in Sachsen Tanzen und andere Vergnügungen untersagt – unter anderen am Volkstrauertag, Totensonntag und am Buß- und Bettag. Dann gelten die Verbote von Veranstaltungen allerdings nur zu bestimmten Zeiten und nicht ganztägig.