﻿Tanzverbot in Sachsen: An diesen Novembertagen ist das Feiern gesetzlich erneut verboten

Das Sächsische Gesetz verbietet an Feier- und Gedenktagen Tanzveranstaltungen. Am Volkstrauertag, Buß- und Bettag und dem Totensonntag müssen Leipzigs Clubs zu bleiben. Was Leipzigerinnen und Leipziger wissen müssen.

An den drei Feier- und Gedenktagen im November dürfen in Leipzig keine Tanzveranstaltungen stattfinden. (Symbolfoto)

Leipzig. An den kommenden Feier- und Gedenktagen im November gilt in Sachsen weiterhin ein Tanzverbot. Das bedeutet unter anderem auch für die Kulturlandschaft in Leipzig: An diesen Tagen dürfen Clubs und Diskotheken nicht öffnen und Veranstaltungen wie Musicals oder Kabaretts sind ebenfalls nicht erlaubt. Auch Sport-Events können nur eingeschränkt stattfinden. Konkret betreffen die Tanzverbote den Volkstrauertag am kommenden Sonntag (13. November), den Buß- und Bettag am Mittwoch (16. November) sowie den Totensonntag am 20. November.

Bei Verstößen Geldbußen bis zu 5000 Euro

Die sogenannte Schutzvorschrift gelte an allen drei Tagen zwischen 3 und 24 Uhr, teilte die Stadt gegenüber der LVZ mit. Eine besondere Regelung betrifft die Sportveranstaltungen: Diese dürfen jeweils erst ab 11 Uhr beginnen. Bei einem Verstoß drohen laut sächsischer Gesetz Geldbußen bis zu 5000 Euro.

Kontroverse Meinungen zum Tanzverbot in Leipzig

Das Vergnügungsverbot löste in Leipzig immer wieder geteilte Reaktionen aus. Das zeigte eine Umfrage der LVZ zum Karfreitag, bei der vielfach auch Unverständnis über die Regelung in Sachsen geäußert wurde. Vertreter der christlichen Kirche verteidigten das Gesetz und bezeichneten es als "unverzichtbar". Auch wenn die Mehrheit der Sachsen nicht konfessionell gebunden sei, gebe es gegenwärtig viele Gründe, "innezuhalten, nachzudenken, neue Wege zu suchen", so etwa Probst Gregor Giele von der katholischen Pfarrei St. Trinitatis gegenüber der LVZ.

Von flp