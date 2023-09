Zoo Leipzig: Tapir-Nachwuchs wurde eingeschläfert

Leipzig. Der erst am vergangenen Wochenende im Zoo Leipzig zur Welt gekommene Tapirnachwuchs ist verstorben. Das teilte der Tierpark am Freitag mit. „Die Sorgen um das Tapirjungtier haben sich in traurige Gewissheit verwandelt: Der am Sonntag geborene Nachwuchs hat nicht überlebt“, hieß es in einer Mitteilung. In der kurzen Zeit habe sich das Neugeborene nicht altersgemäß entwickelt. „Auch mithilfe veterinärmedizinischer Unterstützung und zusätzlicher Milchgabe ist es nicht gelungen, ihm zu helfen“, so der Zoo weiter.

Am Freitagnachmittag soll sich der Allgemeinzustand des Tapirbullen dann weiter verschlechtert haben, die Atmung sei unregelmäßiger geworden. Ein Team um Zoodirektor Jörg Junhold habe dann entschieden, das Jungtier einzuschläfern, um ihm weiteres Leiden zu ersparen.

Gesundheitszustand konnte nicht stabilisiert werden

„So eine Entscheidung ist nie leicht, aber wir waren in der Verantwortung zum Wohl des Tieres zu entscheiden. Alle ergriffenen Maßnahmen haben nicht dazu geführt, ihn zu stabilisieren“, erklärte Junhold am Freitag. Der Verlust für die vom Aussterben bedrohten Tapire sei indes groß. „Jeder Nachwuchs ist enorm wichtig, aber es hat trotz aller Anstrengungen wieder nicht geklappt“, hieß es weiter.

Das inzwischen 14 Jahre alte Tapirweibchen Laila hatte ihren Nachwuchs selbstständig im Gondwanaland zur Welt gebracht. Vater des Jungtiers sei der inzwischen in den Tierpark nach Usti nad Labem (Tschechien) verlegte Tapirbulle Copasih. Nachdem die Zucht von Tapiren im Gondwanaland zu Beginn der Bemühungen mit dreifachem Nachwuchs erfolgreich schien, hatten bereits in den vergangenen Jahren drei Jungtiere auch nicht überlebt.

Jungtiere Baru, Kedua und Ketiga ins Ausland abgegeben

Die drei ersten Jungtiere von Laila und Copasih – Baru, Kedua und Ketiga – wurden im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms an andere Zoos abgegeben, damit sie dort den Tapir-Bestand erweitern können. Alle drei hätten sich inzwischen selbst erfolgreich fortgepflanzt, zwei davon bereits mehrfach, hieß es weiter aus dem Zoo.

Von den bereits vor 14 Millionen Jahren auf der Erde lebenden Tapiren kommen heute in natürlichen Lebensräumen in Südostasien und Mittelamerika nur noch 1500 bis 2000 Tiere vor. Die Unpaarhufer werden von Pumas, Bären und Tigern gejagt. Die größte Bedrohung dieser Tierart ist aber der Menschen.

