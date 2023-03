Tarnkappen-Kampfjets aus Sachsen? - der Montag in Leipzig

Die Bundeswehr soll künftig mit modernen Kampfflugzeugen vom Typ F-35 ausgestattet werden. Der US-Hersteller will die deutsche Rüstungsfirma Rheinmetall am Bau beteiligen. Nun ist offenbar eine Fertigung in Sachsen im Gespräch.

die Zeitwende, sie braucht so einige Zeit. Wenige Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine versprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands deutlich zu verbessern. Schnell geht das nicht. Jahrelang machte die Bundeswehr vor allem als schlecht ausgerüstete „Pannen“-Armee von sich reden. Auch jetzt - nach 377 Tagen russischer Angriffe auf Ukrainerinnen und Ukrainer - kann man natürlich noch darüber streiten, ob Waffen überhaupt Leid, Tod und Zerstörung verhindern können. Beim Blick auf den russischen Diktator, der immer mehr Panzer, Flugzeuge, Bomben und Soldaten in das von ihm überfallene Land schickt, mag zumindest zum aktuellen Zeitpunkt eine Stärkung des eigenen Schutzes Sinn machen.

Eine herausgehobene Rolle bei der Aufbesserung der Bundeswehr spielen Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35. Diese sollen in die Jahre gekommene Tornados ersetzen und nun auch an die Stelle der nie Realität gewordenen Eurofighter treten. Wie der MDR am Sonntag berichtete, könnte Sachsen eine entscheidende Rolle dabei spielen. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall soll dem US-Hersteller Lockheed Martin Teile zuliefern und hat auch den Freistaat dafür ins Auge gefasst. Unsere Landeskorrespondenten Kai Kollenberg und Andreas Debski haben nachgehakt und aufgeschrieben, was inzwischen bekannt ist.

Gewandhaus-Direktor Andreas Schulz gab am Montag Einblicke in das Programm für die Spielzeit 2023/2024. © Quelle: Jan Woitas/dpa

LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher hat heute Nachmittag bereits intensiv ins neue Gewandhaus-Programm hineingeschmökert. Konservativ, aber enorm einflussreich sei die 243. Spielzeit des weltberühmten Orchesters, schreibt er.

Wir wollen die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Dazu sehen wir uns als Träger in der Pflicht. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) über einen Kredit an das Klinikum St. Georg.

Die Stadt Leipzig wird dem renommierten Krankenhaus im Norden der Messestadt mit insgesamt 100 Millionen Euro aushelfen. Alle Details lesen Sie im Artikel von Björn Meine.

Das Bundesverwaltungsgericht prüft am Dienstag , ob die Bundesregierung die beiden zum russischen Staatskonzern Rosneft gehörenden PCK-Raffinerien in Schwedt nach der Invasion überhaupt unter eigene Treuhandschaft stellen durfte.

Im Landkreis Leipzig und in Nordsachsen streiken weiterhin unter anderem die regionalen Verkehrsunternehmen . Die Gewerkschaft Verdi fordert für die 90.000 sächsischen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst mehr Gehalt.

Im Horns Erben improvisiert sich das Theaterensemble Adolf Südknecht wieder durch Leipzigs Geschichte. In der aktuellen Staffel geht es um die Sprengung der Paulinerkirche vor 55 Jahren. Es enstehe das Theaterensemble Adolf Südknecht wieder durch Leipzigs Geschichte. In der aktuellen Staffel geht es um die Sprengung der Paulinerkirche vor 55 Jahren. Es enstehe „eine künstlerische Nachforschung zum Thema Mut, Zivilcourage und Widerstand gegen ein autoritäres System“ , heißt es in der Ankündigung.

