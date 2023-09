﻿Ärger an Taro-Schule Leipzig: Lehrer verpflichtet Schüler zur Teilnahme an Klima-Demo

Leipzig. Eine Anweisung aus der Leipziger Taro-Schule an eine Schulklasse zur Teilnahmepflicht an der Demonstration von „Fridays for Future“ am vergangenen Wochenende schlägt hohe Wellen. Ein Lehrer soll eine zehnte Klasse dazu verdonnert haben.

Eltern von Schülerinnen und Schülern waren gegen die Anweisung Sturm gelaufen. Die Aufregung drang bis zum sächsischen Kultusministerium: „Die Schule hat hier ganz klar eine Grenze überschritten“, heißt es aus Dresden. „Die Teilnahme an einer Demonstration ist kein Teil des Unterrichts. Eine verpflichtende Teilnahme widerspricht dem Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens.“

„Nachhaltigkeits-Projekt“ mit Forderung

Was war passiert? In einer am Sonntag über Twitter veröffentlichte Nachricht wurde der Brief an Eltern der betreffenden Klasse kritisiert. In dem Schreiben dröselt die Lehrperson den Ablauf des Projekttags „Nachhaltigkeit“ auf, an dem es wichtig sei, „um Schülerinnen und Schüler für einen nachhaltigen Umgang mit ihrer Mit- und Umwelt zu sensibilisieren“. Im Fokus: die Teilnahme am „Globalen Klimastreik“ am Freitag. Teilnahme an der Veranstaltung sowie Vor- und Nachbereitung seien verpflichtend.

In seiner Stellungnahme zum Vorgang kündigt das Kultusministerium an: „Den Vorfall werten wir mit der Schule aus.“ Schulleiter Uwe Schmidt will das Geschehene nicht schön reden: „Die Forderung ist natürlich problematisch“, sagt er. Schmidt war über die Verpflichtung zur Demo nicht informiert und möchte sich nun erst einmal ein Bild über das machen, was abgelaufen ist. „Ich werde mit dem Kollegium ebenso reden wie mit Eltern und stehe in Verbindung mit dem Landesamt für Schule und Bildung“.

Thema am Elternabend

Verwundert äußert sich Schmidt darüber, dass im Vorfeld niemand auf ihn zugekommen sei. Am Montag war das Nachhaltigkeitsprojekt samt der Formulierung zur Teilnahme bei einem Elternabend diskutiert worden. „Wenn es keine Einigung und noch immer Unmut gab, wäre es besser gewesen, sich an die Schulleitung zu wenden. Der Gang über die sozialen Medien ist kein guter Weg.“

