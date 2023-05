﻿„Tattoo & Lifestyle“ in Leipzig: „Es klingt bescheuert, aber bei Tattoos ist mir das Geld egal“

Die „Tattoo & Lifestyle“ zieht an diesem Wochenende zahlreiche Tattoo-Begeisterte aufs Agra-Gelände. Wie Tattoos Massen begeistern – und warum ein bekannter Tätowierer meint: „Tattoos haben wieder mehr Bedeutung bekommen.“

Leipzig. Sebastian Rinck hat es sich bequem gemacht an diesem Samstag – und das aus gutem Grund: Acht, neun Stunden wird er noch im Agra-Messepark sitzen, auf eine gefüllte Halle blicken – und ein mit der Zeit doch sehr eindringliches Surren hören: das Geräusch der Tätowiermaschine neben ihm. Sein Arm, so viel weiß er, wird am Abend anders aussehen – wohl für immer.