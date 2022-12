Taubenplage am Bayerischen Bahnhof und kein Böllerverkauf auf der Agra - das war der Dienstag

So kurz vor dem Jahreswechsel hat Leipzig noch mit einigen Widrigkeiten zu ringen. Eine davon ist eine Taubenplage in der Untergrundstation am Bayerischen Bahnhof. Die DB hat nun eine Idee dieser endlich Herr zu werden. Außerdem: All jene, die bereits ihren Böllerkauf für Silvester planen, müssen sich überraschend auf eine neue Verkaufsstelle einrichten. Das war der Dienstag in Leipzig.

wer in Leipzig vom Bayerischen Platz in die Untergrundstation am Bayerischen Bahnhof will, sieht sich mit einem tierischen Problem konfrontiert: Seit Jahren gibt es an dieser Stelle eine Taubenplage. Attrappen großer Raubvögel haben leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Die Tauben sitzen entspannt darunter auf den Treppengeländern.

Die Tiere verdrecken mit ihren höchst unschönen Hinterlassenschaften Treppen, Bahnsteige, Gleise... kurzum: Der Dreck soll und muss endlich weg - die Deutsche Bahn startet nun einen neuen Versuch, der Plage endlich Herr zu werden.

Die historische Uhr am Portikus des Bayerischen Bahnhofs. © Quelle: André Kempner

Seit Inbetriebnahme des City-Tunnels im Dezember 2013 hat die DB bereits mehrere hunderttausend Euro in die Lösung des Problems investiert. Außerdem wird jeden Tag eine Nassreinigung durchgeführt, damit der Bahnhof trotz der Taubenpopulation für die Reisenden gut nutzbar bleibt.

Welche Anstrengungen bereits unternommen worden sind, die Tauben aus dem Untergrund am Bayerischen Bahnhof zu locken und was nun unternommen wird, die Vögel zu vertreiben, können Sie hier lesen. Offensichtlich: Ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn die Tauben dürfen weder geschossen noch durch Giftköder getötet werden. Es ist Kreativität gefragt.

Der Feuerwerksverkauf zieht von der Agra nach Taucha um. Foto: André Kempner © Quelle: Kempner

Mietvertrag nicht verlängert: Leipzigs größter Feuerwerksverkäufer muss umziehen

Viele kannten ihn als Pianisten, Autor und Regisseur des Kabaretts Pfeffermühle. Doch Marcus Ludwig war weit mehr als das, war Komponist, Arrangeur, Librettist und ein künstlerischer Freigeist. LVZ-Kulturredakteurin Janina Fleischer in ihrem Nachruf zum Todes des Leipziger Komponisten Marcus Ludwig.

Der Leipziger Komponist und Pianist Marcus Ludwig ist überraschend gestorben

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Eishockey in Leipzig: Am 38. Spieltag in der Oberliga Nord in der Hauptrunde treffen die Icefighters Leipzig auf das Team von MEC Halle 04. Spielbeginn ist 20Uhr.

Wintermarkt im Felix: Bis zum 8. Januar 2023 gibt es einen Wintermarkt im Leipziger Restaurant „Felix“: Besucher können Glühwein, Glüh-Gin, Glüh-Bier, Flammlachs und gebrannten Mandeln genießen und einen Blick auf den Augustusplatz werfen.

