﻿Taubenplage: Tina Turner ist „Simply the best“

Taubenplage am Bayerischen Bahnhof und kein Böllerverkauf auf der Agra - das war der Dienstag

So kurz vor dem Jahreswechsel hat Leipzig noch mit einigen Widrigkeiten zu ringen. Eine davon ist eine Taubenplage in der Untergrundstation am Bayerischen Bahnhof. Die DB hat nun eine Idee dieser endlich Herr zu werden. Außerdem: All jene, die bereits ihren Böllerkauf für Silvester planen, müssen sich überraschend auf eine neue Verkaufsstelle einrichten. Das war der Dienstag in Leipzig.