Das Deutsche Rote Kreuz wollte in Taucha minderjährige Ausländer in einem Seniorenheim unterbringen – hat das Vorhaben nun aber zurückgestellt. Vorausgegangen waren Proteste von Bürgern, aber auch Hetze.

Taucha/Leipzig. Das Altenpflegeheim Am Veitsberg in Taucha bewirbt der DRK-Kreisverband Leipzig-Land als Träger mit seiner ruhigen Lage: Die Einrichtung befinde sich inmitten einer „wunderschön angelegten Parkanlage“, heißt es im entsprechenden Steckbrief, 93 Menschen könnten hier leben. Es ist die Beschreibung jener Einrichtung, über deren Zukunft in den letzten Tagen hitzig diskutiert wurde, in Taucha, aber auch in Leipzig-Portitz.