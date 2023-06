Am 4. November

Das Tauchaer Gewerbegebiet an der Autobahn liegt an der A 14 östlich von Leipzig.

Im „Gewerbegebiet an der Autobahn“ sollte es am 4. November einen verkaufsoffenen Sonntag geben – doch daraus wird nichts: Der Stadtrat in Taucha hat dafür gestimmt, die geplante Öffnung zurückzunehmen. Grund ist ein drohender Rechtsstreit mit Verdi.

flo WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket