﻿Landwirte und Bauern ziehen durch Taucha – und fordern Umdenken bei der Vergabe von Land

Landwirte, Bauern und Gärtner sind am Freitag durch Taucha gezogen. Sie forderten ein Umdenken bei der Vergabe öffentlicher Flächen – und wandten sich auch an die Stadt Leipzig.

Taucha. Asphalt statt Feldweg, Marktplatz statt Acker: Am Freitag haben in Taucha rund 30 Landwirtinnen und Landwirte, Bauern und Gärtner für eine Wende in der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen demonstriert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten, öffentliche Flächen gemeinwohlorientiert zu vergeben, „und nicht nach Höchstpreis an den Meistbietenden“, wie es hieß. Vielmehr sollten Betriebe den Zuschlag erhalten, die der Gemeinde einen „besonderen Mehrwert erbringen“.