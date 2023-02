﻿Tauchaer Bürgermeister reagiert auf LVZ-Umfrage zu Wünschen der Bevölkerung

„Was soll die Stadtverwaltung 2023 als erstes angehen?“ Auf diese Frage hatten einige Tauchaerinnen und Tauchaer bei der LVZ-Umfrage konkrete Vorstellungen. Auf diese reagiert nun Oberbürgermeister Tobias Meier und beschreibt weitere Vorhaben für Taucha 2023.

Taucha. Im Dezember hatte sich die LVZ in Taucha umgehört und die Einwohnerinnen und Einwohner gefragt, was ihre Wünsche an die Stadtverwaltung für das nun begonnene Jahr sind. Damit hat die Redaktion nun Tauchas Bürgermeister Tobias Meier konfrontiert. Der reagierte nun auf die angesprochenen Punkte – deutlich wird auch, dass nicht alles in der Hand von Oberbürgermeister Tobias Meier (FDP) liegt.