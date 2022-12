﻿Tausende Wohnungen vor Verkauf: Immobilien-Riese Adler macht Abflug in Leipzig

Mit der Tochterfirma BCRE sollen in den nächsten Wochen Tausende Wohnungen in Leipzig verkauft werden. Der wirtschaftlich angeschlagene Immobilien-Riese Adler Group will sich künftig auf Berlin konzentrieren. Das wirft auch Fragen zu zwei schon begonnenen, riesigen Bauprojekten an der Prager Straße in Leipzig auf.

Leere Baugerüste: Seit mittlerweile drei Jahren lässt die Adler Group ihre Arbeiten am früheren Technischen Rathaus in der Prager Straße ruhen.

Leipzig. Der Immobilienriese Adler Group will sich von Leipzig verabschieden. Im Rahmen eines Sparkurses habe das hoch verschuldete Unternehmen entschieden, nun einen „Übergang zu einem ausschließlich in Berlin verankerten Portfolio“ einzuleiten, teilte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Zugleich sollen die Investitionen begrenzt und nur noch wenige ausgewählte Bauprojekte weiterverfolgt werden.

Für Leipzig dürfte die neue Strategie erhebliche Folgen haben. Denn einerseits besitzt Adler hier über das Tochterunternehmen Brack Capital Real Estate (BCRE) mehr als 3200 Wohnungen. Andererseits werden dem Konzern mit Sitz in Luxemburg zwei prominente Bauprojekte an der Prager Straße zugeordnet: das frühere Technische Rathaus und das „Ostforum“ am Ostplatz.

Leipziger Häuser kosten 400 Millionen Euro

Schon Anfang November war durchgesickert, dass Adler einen neuen Anlauf zum Verkauf aller Wohnungen im Raum Leipzig unternimmt. Der Eigentümer führe dazu Gespräche mit einem Finanzinvestor, setze als Wert für diese Häuser 400 Millionen Euro an, berichtete das „Handelsblatt“. Die Verhandlungen würden nur noch wenige Wochen brauchen, hieß es weiter. Sie könnten allerdings ebenso auf den letzten Metern scheitern – wie das schon mal vor einigen Monaten passiert war.

Brack Capital trat 2011 zum ersten Mal größer in der Messestadt in Erscheinung. Damals kaufte das aus Israel stammende Unternehmen der stark verschuldeten Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) 96 Häuser mit 2577 Wohnungen und 19 Gewerbeeinheiten ab. Aus heutiger Sicht lag der Preis mit 72,8 Millionen Euro sehr niedrig. BCRE übernahm bald weitere Objekte von anderen Eigentümern – wie 2013 die riesige „Residenz am Zoo“ mit 500 Wohnungen in der Nordstraße. Dieses Haus hatte die Genossenschaft Wogetra 1997 unter mysteriösen Umständen an einen Geschäftsmann aus Bayern verkauft, was sechs Jahre später zum Rauswurf von zwei Wogetra-Vorständen (mit je 80.000 Euro Abfindung) führte.

500 Wohnungen umfasst der DDR-Neubaublock „Residenz am Zoo“ in der Leipziger Nordstraße (links unten). Er gehört seit 2018 zur Adler Group. © Quelle: Volkmar Heinz

Im Hauptbüro in der Ostheimstraße in Sellerhausen betreut BCRE auch Bestände in Magdeburg. Bei den Leipziger Beständen geht es oft um teilsanierte Altbauten – zum Beispiel in Großzschocher, Meusdorf, Connewitz, Gohlis, Wahren oder Mockau. 2018 gab Adler bekannt, man habe an der Börse in Tel Aviv 70 Prozent der BCRE-Mutter BCP erworben – und zwar für 550 Millionen Euro. Zu BCP gehörten seinerzeit mehr als 11.000 Wohnungen, die sich überwiegend in Leipzig, Bremen, Hannover, Kiel und Dortmund befanden. Seit einiger Zeit versilbert Adler jedoch massiv Wohnungen und Baugrundstücke, um seinen Schuldenberg von fast sieben Milliarden Euro zu verkleinern.

„Befreiungsschlag“ soll die Pleite abwenden

Letzten Freitag informierte Verwaltungsratschef Kirsten über eine Umschuldungsaktion in Höhe von 938 Millionen Euro. Er sprach von einem „Befreiungsschlag“ – andernfalls hätte die Gruppe Insolvenz anmelden müssen. Jedoch würden für die Fristverlängerungen und frisches Geld Zinssätze von stolzen 12,5 Prozent fällig. In Abstimmung mit den Gläubigern wolle man nun zeitnah einen Chefsanierer berufen. Hintergrund: Nach Vorwürfen über Verschleierungen findet der Konzern seit Monaten keinen Wirtschaftsprüfer mehr, der die Bilanz testieren würde. Die Börsenkurse sind abgestürzt. Auch monierte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) brisante Rechenfehler in früheren Bilanzen, die sich auf Milliardenbeträge summiert hätten. Adler wies alle Vorwürfe zurück.

Am Leipziger Ostplatz zieht Adler zurzeit drei Neubauten hoch, die fünf, sieben und elf Stockwerke zählen werden. Geplant sind Büros, Wohnungen und eine ebenerdige Einkaufszone. 2024 soll alles fertig sein. © Quelle: Jens Rometsch

Angesichts der Großwetterlage ist es fast schon ein Wunder, dass die Luxemburger am Leipziger Ostplatz nach wie vor mit Hochdruck das künftige „Ostforum“ errichten lassen. Zwischen der Prager Straße und Sachsens ältester Kleingartenanlage „Johannistal 1832“ soll dabei ein Ensemble aus drei Neubauten mit elf, sieben und fünf Geschossen entstehen. Die Häuser für Büros und Wohnungen erhalten im Erdgeschoss eine Einkaufszone sowie eine zweistöckige Tiefgarage (190 Stellplätze). Im ersten Quartal 2024 können die ersten Einzüge stattfinden, hatte Adler-Sprecher Matteo Twerenbold Anfang September gegenüber der LVZ erklärt. Inzwischen stehen die ersten Etagen im Rohbau.

Leere Versprechen am Technischen Rathaus

Jedoch hatte Twerenbold gleichzeitig angekündigt, dass die Sanierung vom früheren Technischen Rathaus in der Prager Straße 20-28 im September 2022 wieder aufgenommen würde. Dieser Elfgeschosser steht gleich neben dem künftigen „Ostforum“. Er wurde 1976 für das Kombinat Chemieanlagenbau Leipzig-Grimma errichtet, ist 171 Meter lang und 38 Meter hoch. Vor drei Jahren wurde der Umbau zu 280 Wohnungen nach einem Brandanschlag auf Baukräne unterbrochen – und seitdem nicht wieder gestartet. Entgegen der Ankündigung des Sprechers war auch am gestrigen Mittwoch noch keinerlei Leben auf der Bummelbaustelle zu sehen.

Die neue Konzernstrategie mit Fokus auf Berlin macht es sehr unwahrscheinlich, dass Adler das Technische Rathaus noch selbst fertigstellen kann. Immerhin wären dafür Investitionen von über 100 Millionen Euro nötig. Alle anderen Bauprojekte in Leipzig hat Adler bereits abgestoßen – zum Beispiel das „Quartier Kreuzstraße“ nahe der Ludwig-Erhard-Straße mit 192 Wohnungen. Es wird nun vom Leipziger Bauprojektentwickler Quarterback fertiggestellt.