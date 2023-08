﻿Tausende Beschäftigte mehr: Warum es in der Stadtverwaltung trotzdem zu Engpässen kommt

Leipzig. „Leider wurde kein freier Termin gefunden.“ – Wer einen neuen Personalausweis braucht, seinen Wohnsitz um- oder ein Auto in Leipzig einfach nur anmelden will, kennt diesen Satz zur Genüge. Selbst, wer lange im Voraus seinen Besuch beim Amt zu planen versucht, verzweifelt nicht selten bei der Terminsuche, muss immer wieder ins Online-Portal der Stadtverwaltung schauen, ob sich da nicht vielleicht doch mal noch ein Zeitfenster für ihn öffnet. Ohne Termin jedoch kommt man entweder gar nicht dran – oder nur von 8 bis 10 Uhr am Morgen, entsprechend lang sind dann die Wartezeiten.

Da stellt sich die Frage: Wie viel Personal beschäftigt eigentlich die Kommune? Wo sind all diese Menschen eingesetzt, und warum hakt es an vielen Stellen? Die LVZ hat sich die Personalentwicklung der Leipziger Stadtverwaltung einmal näher angeschaut.

Wer arbeitet in der Stadtverwaltung?

Das Bild der öffentlichen Verwaltung ähnelt dem eines großen Mischkonzerns. Sie beschäftigt unter anderem Architekten, Ärzte, Bauingenieure, Erzieher, Gärtner, Feuerwehrleute, Forstwirte, Gesellschaftswissenschaftler, Informatiker, Juristen, Kulturwissenschaftler, Landschaftsplaner, Notfallsanitäter, Sozialpädagogen, Verkehrsplaner, Verwaltungsfachkräfte und Wirtschaftswissenschaftler. Mit 8092 Stellen (Stand Ende 2022) ist die Kommune der größte Arbeitgeber in Leipzig. Da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Vollzeit tätig sind, beschäftigt die Stadt 8761 Menschen, neben Angestellten auch 656 Beamtinnen und Beamte, in mehr als 70 Berufsgruppen. Ihre Aufgaben sind so vielfältig wie ihre Berufsbilder. Personalamtsleiterin Claudia Franko hat es gegenüber der LVZ einmal so beschrieben: „Wir begleiten die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt durch fast alle Lebensbereiche. Wir bauen Straßen, Fahrradwege, Brücken, aber auch Kitas und Schulen und kümmern uns gleichzeitig um den Schutz von Umwelt und Natur.“

Zur Stadtverwaltung zählen demnach auch Kindertagesstätten, Feuerwehr- und Rettungsdienst, die Volkshochschule, der Thomanerchor, die städtischen Bibliotheken und Museen. Im Neuen Rathaus und im Technischen Rathaus in der Prager Straße ist tatsächlich nur ein Teil der Bediensteten untergebracht. Doch der Platz in den Büros wird zunehmend enger, denn die Mitarbeiterzahl wächst seit einigen Jahren rasant.

Wie entwickelte sich der Personalbestand?

Nach dem vom Stadtrat im Februar beschlossenen Doppelhaushalt 2023/24 wird der Personalbestand in der Stadtverwaltung bis Ende 2024 weiter steigen – auf dann 8739 Stellen, fast 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Dass die Stadt seitdem um 85 000 Einwohner – so viele Bewohner haben Markkleeberg, Schkeuditz, Markranstädt, Taucha und Großpösna nicht mal zusammen – gewachsen ist und damit auch das Aufgabenvolumen zugenommen hat, ist für Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) nur ein Argument. „In keinem anderen Bundesland wurden so viele Aufgaben auf die Großstädte verlagert wie in Sachsen“, nennt er eine weitere Ursache. „Gleichzeitig war aufgrund des Fiskalrahmens die Personalausstattung nirgendwo so gering.“ Deshalb sei der Personalbestand bis 2015 zunächst in Leipzig nur geringfügig gewachsen. Will heißen: Mehr konnte sich die Stadt damals gar nicht leisten. Zur Erinnerung: Erst Ende der Nullerjahre gelang es Leipzig nach einem harten, mehrjährigen Sparkurs, der unter anderem auch zu Millionenkürzungen bei Vereinen und Verbänden geführt hatte, sich aus tiefroten Zahlen zu befreien.

Die These, wonach die Personalausstattung der Kommune nicht adäquat mit den an sie übertragenen Aufgaben gestiegen ist, stützt auch eine Untersuchung des Berliner Instituts für den öffentlichen Sektor. Der von der Unternehmensberatung KPMG geförderte Think Tank hat die Entwicklung der Personaldichte in kreisfreien Städten in Deutschland seit Ende der 1990er-Jahre analysiert. Die Experten kamen zu der Feststellung, dass allein in den Jahren von 2000 bis 2014 die Zahl der städtischen Mitarbeiter je 1000 Einwohner, gewichtet nach dem Kommunalisierungsgrad, in Sachsen sogar um 48 Prozent geschrumpft ist.

Mittlerweile hat sich die finanzielle Lage in Leipzig allerdings entspannt, was auch personelle Spielräume eröffnete. Die Kommune investiert seit zehn Jahren so viel wie nie – insbesondere in den Ausbau des Kindertagesstätten- und Schulnetzes. Wegen des Geburtenbooms bleibt ihr gar nichts anderes übrig. Seit 2014 kommen in Leipzig jedes Jahr um die 6000 Kinder zur Welt, 2000 mehr als bis dahin. Um für sie neue Kitas und Schulen zu bauen und zu planen, braucht es zunächst technisches Personal, um sie zu betreiben, muss die Kommune schließlich auch Erzieherinnen und Erzieher, Schulhausmeister, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter engagieren.

Welche Bereiche wurden personell besonders aufgestockt?

Allein in den Jahren 2017 bis 2022 stellte die Stadt nach Angaben des Personalamtes etwa 5000 Personen ein. 30 Prozent – 1900 Menschen – allein im Amt für Schule, das bis zur Dezernatsreform im Jahr 2020 Amt für Jugend, Familie und Bildung hieß. Ein Viertel der Beschäftigten arbeitet in der Stadtverwaltung inzwischen als Erzieherin und Erzieher. Ihre Zahl ist seit 2013, als der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung auch für unter ein Jahr alte Kinder eingeführt wurde, deutlich angestiegen.

Im Baudezernat wurden im gleichen Zeitraum 600 Personen, in der Branddirektion, im Ordnungsamt und im Bürgerservice jeweils 400 Personen eingestellt. Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie lag mit jeweils 200 Personen ein Einstellungsschwerpunkt auch auf dem Gesundheitsamt und dem Sozialamt.

Mit einer gewissen Sorge blickt allerdings Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) auf diese Entwicklung. Die Stadtverwaltung, warnte er jüngst, dürfe „nicht überproportional zur Bevölkerung“ Personal aufbauen. Denn mit jeder neuen Stelle steigen auch die Personalkosten, die die Stadt aus ihren Einnahmen aus Steuern und Abgaben refinanzieren muss. Nach dem jüngsten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird das Personalbudget Ende kommenden Jahres bei knapp 589 Millionen Euro liegen, vor drei Jahren waren es noch 130 Millionen Euro weniger.

Aber nicht nur die äußeren Umstände sind dafür verantwortlich. An der Personalentwicklung hat auch der Stadtrat eine Aktie. Auf seinen Wunsch hin wurde beispielsweise eigens im Umwelt- und Ordnungsdezernat ein zusätzliches Klimaschutzreferat (8 Stellen) eingerichtet. Außerdem leistet sich die Stadt mittlerweile ein Referat für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt (10 Stellen), wurden Beauftragtenposten etwa für Fußverkehr, Radverkehr und Nachtkultur geschaffen oder Koordinatoren für öffentliche Toiletten und Insekten. Im Schnitt kostet jede Stelle 67 000 Euro im Jahr. Im gerade genehmigten Doppelhaushalt 2023/24 boxte der Stadtrat erneut mehr als 150 neue Stellen durch, diesmal hauptsächlich in den Bereichen Klimaschutz, Verkehrsüberwachung, Wohngeld, Ausländer- und Asylrecht, Bürgerservice und Personalamt. Doch auch wenn die Politik den Rahmen für immer mehr Stellen schafft und die Finanzierung sicherstellt, oft scheitern Personalpläne an der Arbeitsmarktwirklichkeit.

Wo besteht aktuell großer Personalbedarf?

Wie bei allen Arbeitgebern stellt der Fachkräftemangel auch für die öffentliche Verwaltung ein Problem dar. Elf Prozent der städtischen Stellen sind laut Personalamt derzeit unbesetzt. Die Quote ist seit Jahren konstant, weil zwischen 150 und 200 Beschäftigte jedes Jahr in den Ruhestand gehen, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitgeber wechseln oder schlicht der Arbeitsmarkt leer gefegt ist. Stellenausschreibungen für mehr als 50 Jobs finden sich aktuell auf dem Portal der Stadtverwaltung www.leipzig.de/stellenangebote. „Wir haben uns erst mal mit Priorität auf die Stellen fokussiert, bei denen wir den größten Druck haben“, sagt Bürgermeister Hörning. „Das ist der Bereich Investitionen, Bauen und Planen.“

Das Baudezernat leidet trotz Stellenaufstockung unter chronischem Mangel an Ingenieuren und Technikern. Im Ordnungsamt sind in der Verkehrsüberwachung 15 Stellen derzeit nicht besetzt. Gesucht werden aber auch Feuerwehrleute, Rettungsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Schulsachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter sowie Erzieherinnen und Erzieher für Kitas und Schulen. In der Ausländerbehörde, wo Migranten zuweilen Jahre auf die Bearbeitung ihrer Einbürgerungsanträge waren müssen, sind 25 Stellen unbesetzt. Die Personalgewinnung erweist sich als besonders schwierig. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Ausländerbehörden sind bundesweit begehrt, intern spricht man schon von „Goldstaub“.

Warum ständig Engpässe bei bürgernahen Dienstleistungen?

Trotz massiven Stellenaufbaus treten aber immer wieder Engpässe insbesondere bei bürgernahen Dienstleistungen auf. In den Bürgerbüros gibt es heute zwar 16 Stellen mehr als noch vor zehn Jahren; von den 76 Stellen sind allerdings 5 aktuell nicht besetzt.

In Bürgerbüros, wie hier in Gohlis, erhalten die Leipzigerinnen und Leipziger auch Personalausweise und Reisepässe. © Quelle: André Kempner

Als Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im November 2022 Änderungen zum Personenstandsrecht ab Anfang 2023 ankündigte, richtete die Stadt sofort fünf neue Stellen für Standesamtsaufgaben ein. Aber erst jetzt, im August und September, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen. „Anders als in anderen Bundesländern dürfen wir in Sachsen Standesbeamte nicht einfach selbst an unserer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie ausbilden“, erklärt Hörning. „Wir müssen sie auf die Gralsburg der Standesbeamten nach Bad Salzschlirf schicken. Das dauert dann.“ Seit 1. August kann das Standesamt nun den von Faeser verkündeten digitalen Urkundenprozess anbieten. „Wer sich mit seinem elektronischen Personalausweis anmeldet und zum Beispiel eine Geburtsurkunde oder Eheurkunde ausgestellt bekommen möchte, bekommt von uns eine Servicegarantie von zwei Wochen“, versichert der Verwaltungsbürgermeister.

Daneben fallen jedoch immer häufiger Beschäftigte kurzfristig oder für längere Zeit aus. Mit 5,1 Prozent lag der Krankenstand in der Stadtverwaltung im Jahr 2006 schon weit über dem Landesdurchschnitt. Inzwischen hat er 10 Prozent erreicht. Das heißt: Zwischen 1300 und 1600 Beschäftigte fehlen in der Stadtverwaltung jeden Tag krankheitsbedingt.

Wenn Engpässe zu strukturellen Dauerzuständen werden, dann „muss sich die Verwaltung organisatorisch anders aufstellen“, findet jedoch Jürgen Stember, Professor für Verwaltungswissenschaft an der Hochschule Harz in Halberstadt. „Große Verwaltungen, da muss man sich nichts vormachen, unterliegen einer größeren Trägheit als kleinere Organisationen“, sagt er. Und das betrifft auch die Digitalisierung.

Kann Digitalisierung Personalprobleme lösen?

Mit der kommunalen Mittelstandsförderung hat Leipzig das Gegenteil durchaus unter Beweis gestellt. Das Programm ist voll digitalisiert – von der Antragstellung über die Bearbeitung bis hin zur Bescheiderstellung. „Das ist bisher aber an nur sehr wenigen Stellen so“, räumt Bürgermeister Hörning ein, „weil wir für jeden dieser Prozesse eine Informationssicherheitsprüfung, eine Datenschutzprüfung, eine Beteiligungspflicht des Personalrates haben – alles wichtige Qualitäten, auf die in Deutschland auch niemand verzichten will“. Dies alles erschwere aber den Vormarsch der Digitalisierung. „Wir verlangen von den Leuten also weiterhin, dass sie irgendwo erscheinen, Papiere reproduzieren und einreichen für Daten und Informationen, die dem Staat längst vorliegen, die im Hintergrund automatisiert laufen könnten, wo wir uns mit dem Ausmaß unseres Datenschutzes aber selbst im Weg stehen. Dadurch müssen wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Stellen einsetzen, die wir unter zeitgemäßer Anwendung von digitalen Prozessen dort gar nicht mehr bräuchten, die wir mit etwas anderem beschäftigen könnten – beispielsweise bürgernahen Dienstleistungen, wo man Personal nicht einfach durch Digitalisierung ersetzen kann.“ Die Schuld dafür sieht Hörning allerdings nicht bei der Kommune.

Stichwort: Wohngeld. Die Wohngeldreform, die Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) Ende 2022 vorstellte, hatte zur Folge, dass binnen kürzester Zeit dreimal so viele Leipzigerinnen und Leipziger einen Anspruch auf Unterstützung hatten. Wie die Kommunen den Ansturm bewältigen sollten, darauf kam aus Berlin jedoch keine Antwort. „Für den neuen Wohngeldantrag haben wir – nicht der Bund – einen sächsischen digitalen Antragsprozess gebaut. Den haben wir in Sachsen durch eine IT-Kooperation zwischen den Großstädten und Zweckverbänden hergestellt“, berichtet Hörning. 30 Prozent der Antragsteller in Leipzig reichen ihren Antrag inzwischen digital ein.

Aus dieser Erfahrung habe er „größte Sorge“ vor der anstehenden Kindergrundsicherung. Hörning: „Der Bund wird das wohl nur fiskalisch lösen. Aber was die konkrete Hilfestellung angeht – die Zahlung für das Schulessen, für den Freizeitkurs, fürs konkrete Teilhaben – das wird ohne volldigitalisierte Prozesse nicht gehen. Da kann uns der Bund nicht wie beim Wohngeld analog im Regen stehen lassen. Wir wollen ja der alleinerziehenden Mutti nicht zumuten, noch fünf Anträge einzureichen, obwohl der Staat im Hintergrund die Dinge einfach zusammenziehen könnte.“

