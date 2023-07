Tausende E-Scooter abgebrannt: Lager offenbar illegal - Das war der Samstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die schwarzen Rauchwolken waren damals kilometerweit zu sehen. Bei einem Großbrand im Leipziger Norden sind im April 9000 E-Scooter, 500 Hoverboards, Akkus, Solarpanels und Teile für E-Mobilität zerstört worden. Bei dem Feuer in der Straße Am Kellerberg in Plaußig-Portitz entstand laut Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden in Millionenhöhe.

Mein Kollege Frank Döring hat die Hintergründe zu diesem Großfeuer recherchiert. Mittlerweile hat sich herausgestellt: Für die Lagerung der E-Scooter und Akkus gab es offenbar gar keine Genehmigung. Lesen Sie hier die Details seiner Recherche.

Der LVZ lagen Informationen vor, wonach kontaminiertes Löschwasser in den Dorfteich Plaußig abgeleitet worden sei. Wie die Branddirektion berichtete, gelangte tatsächlich Löschwasser in das Gewässer, obwohl während des Brandes eine Löschwasserrückhaltung installiert worden sei. Die gute Nachricht zum Schluss: Bei dem Feuer trat keine Batteriesäure aus, da die gelagerten Produkte Lithium-Akkus enthalten hätten.

Mehrere Tage lang seien weitere Proben entnommen worden, bei denen auch Rückstände der brennenden Materialien wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, und Aluminium festgestellt worden seien. Ein Umweltschaden ist nach behördlichen Angaben daraus aber nicht abzuleiten.

Spektakuläre Projektion, verbunden mit einer Botschaft: Zum Ferienstart hat der Zoo Leipzig am Samstag sein umgestaltetes Entdeckerhaus „Arche“ der Öffentlichkeit präsentiert. © Quelle: Christian Modla

Leipziger Bündnis organisiert autofreien Sonntag auf dem Tröndlinring Am Sonntag wird der Leipziger Innenstadtring autofrei – zumindest teilweise. Das Bündnis „Ring frei“ aus verschiedenen Umweltgruppen der Messestadt plant auf dem Tröndlinring ein Straßenfest.

Der nächste Härtetest für Djamal Ziane und Co.: 1. FC Lokomotive Leipzig spielt ab 14Uhhr im Bruno-Plache-Stadion gegen den Hallenschen FC.





Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen entspannten Samstagabend und eine geruhsame Sommernacht.

Ihre Ina Schwarzbrunn, Chefin vom Dienst

