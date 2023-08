Mit einem Taxi-Festpreis gewinnen alle

Leipzig. Es gibt dringendere Probleme als unberechenbar laufende Taxameter. Aber es gibt auch kompliziertere. Die Stadt sollte die Idee schnell umsetzen – und zeigen, dass sie eine dynamische Großstadt ist, die sich von den Musks und Zuckerbergs dieser Welt nicht überholen lässt.

Beim Taxifahren zum Festpreis gewinnen alle. Auf Touristen wirkt ein Taxameter wie eine Black Box. Bald sagt der Taxifahrer: Vom Steigenberger bis zum Flughafen, das macht 40 Euro. Der Tourist lehnt sich entspannt zurück und denkt schon übers Trinkgeld nach. Der Taxifahrer hätte einen Ansporn: Findet er die schnellste Route, steigt sein Stundenlohn. Zurzeit bedeutet flüssiger Verkehr Verlust – was für ein Irrsinn.

Festpreise? Da lachen die Uber-Aktionäre

Trotzdem ächzen Leipzigs Taxi-Unternehmer bei dem Thema. Sie denken an die Anträge, die geschrieben werden müssen. An teure Gutachten, wer die Festpreise ausrechnet. Denn Taxen gehören zum ÖPNV. Was sie kosten, entscheidet die Stadt. Die ist oft träge. Eine gute Idee ist erst eine, wenn der Oberbürgermeister seine Unterschrift darunter setzt.

Die US-amerikanische App Uber kutschiert in anderen Städten längst Millionen herum und verdient so Milliarden. Eine Festpreis-Funktion? Da lachen die Uber-Aktionäre. Die gibt es schon so lange wie die App selbst.

Uber fährt in Leipzig nicht. Noch nicht? Die Stadt wird sich in Zukunft häufiger mit Technologie-Konzernen messen müssen. Aber kann Leipzig eigene Ideen umsetzen? Oder bestimmen kleine, bunte Apps aus China und den USA unseren Alltag? Der Taxi-Festpreis wäre eine erste Antwort.

