Fahrgäste schlagen und berauben Taxifahrer in Leipzig Paunsdorf

Leipzig. Zwei junge Männer haben am Dienstag einen Taxifahrer ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stiegen die Beiden gegen 10.30 Uhr auf der Karl-Heine-Straße/Ecke Merseburger Straße in das Taxi. Sie ließen sich nach Paunsdorf in die Gutsparkstraße fahren.

Als die Täter zahlen sollten, versuchte einer der beiden, dem 30-jährigen Taxifahrer die Geldbörse zu entreißen. Er wehrte sich dagegen und konnte zunächst verhindern, dass der Mann das Portemonnaie an sich nahm, obwohl dieser auf den Fahrer einschlug. Während dieses Handgemenges gelang es dem zweiten Mann aber, das Portemonnaie zu entwenden.

Beraubter Taxifahrer in Paunsdorf: Polizei sucht Zeugen

Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Theodor-Heuss-Straße mit dem niedrigen dreistelligen Betrag. Die beiden Männer gaben gegenüber dem Taxifahrer an, aus Syrien zu stammen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls und sucht nach Zeugen:

Der erste Täter ist zwischen 1,65 bis 1,70 Meter groß, etwa 17 bis 18 Jahre alt und hat einen dunklen Teint sowie dunkle Augen und kurze schwarze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt ein Basecap und sprach arabisch und gebrochen deutsch.

Der zweite Mann soll etwa 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 26 Jahre alt sein. Er hat große blaue Augen und kurze schwarze Haare. Er soll während des Überfalls einen hellgrauen Trainingsanzug getragen haben.

