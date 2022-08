Für Techno gibt es keine Altersgrenze: Tausende Fans von Jung bis Alt erleben am Sonnabend die Premiere des Tanzfestivals „Monument Open Air“ am Völkerschlachtdenkmal. Besonders gefeiert wird Star-DJ Paul Kalkbrenner in seiner Geburtsstadt Leipzig.

Leipzig. Elektronische Musik vor monumentaler Kulisse: In Leipzig findet am Sonnabend zum ersten Mal das "Monument Open Air" statt, ein Tagesfestival auf den Parkflächen vorm Völkerschlachtdenkmal. Tausende Techno-Fans strömen herbei. Ab 12 Uhr mittags tanzen Seifenblasen und Nebelschwaden in der Luft, pulsieren Neonlichter zu wummernden Beats, die in ganz Marienbrunn und halb Stötteritz zu hören sein müssen. Je später der Nachmittag, desto mehr füllt sich das ausverkaufte Festivalgelände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Techno ist keine Frage des Alters“

Vorne an der Bühne gibt es kein Halten mehr, die Fans feiern Paul Kalkbrenner. © Quelle: Christian Modla

Anfang 20-Jährige feiern ganz entspannt neben über 60-Jährigen, das breite Altersspektrum im Publikum fällt direkt auf. „Techno gibt’s schon so lange, das ist keine Altersfrage. Sondern eine Frage des guten Geschmacks und der Begeisterung“, stellen Christian (50) und Burkhard (48) aus Leipzig in ihren neonbunten Shirts klar. Die Freunde haben sich einst beim Studium an der HTWK kennengelernt und in den 1990er-Jahren den Techno quasi mitbegründet, wie sie sagen. Regelmäßig fahren sie zu Festivals, machen auch selbst elektronische Musik. Vorm Völkerschlachtdenkmal gefällt es ihnen: „Ein schönes Festival in unserer Stadt, das können sie ruhig öfter machen. Aber dann sollte es zwei Tage gehen, mit Camping hier im Park“, finden die Festivalprofis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regen kann die Feiernden nicht vertreiben

Unmittelbar vor der Bühne flippen die Fans geradezu aus vor Begeisterung, weiter hinten zucken eher so die Füße im Tanzrhythmus. Arme werden in die Höhe gereckt, mit oder ohne Smarthones. Auf den Hügeln am Völkerschlachtdenkmal und hinter den Absperrzäunen stehen viele, die keine Tickets haben, aber trotzdem so viel wie möglich mitbekommen wollen. Gegen 18.15 Uhr kommt der Regen, doch der kann die Feiernden nicht vertreiben. Bis 22 Uhr wechseln sich die DJs nahtlos ab. Angel (28) aus Mexiko und Stefan (29) aus Italien tanzen durch die Massen, sind gut drauf und haben viel Spaß, auch wenn sie Purple Disco Machine, Matthias Tanzmann oder Vonda7 nicht kennen. "Vielleicht bleiben wir bis zum Schluss, uns gefällt es", sagen die beiden, die als Wissenschaftler in Leipzig arbeiten.

Paul Kalkbrenner in seiner Geburtsstadt Leipzig

DJ Paul Kalkbrenner vorm Völkerschlachtdenkmal. © Quelle: Christian Modla

Die meisten Fans sind allerdings wegen Technostar Paul Kalkbrenner gekommen, der ab 16.30 Uhr für zwei Stunden auf der Bühne steht. Der 45-Jährige spielt diesen Sommer vor Zehntausenden in Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden. Später im Herbst geht er in die USA und nach Kanada. Für das Festival vor dem steinernen Riesen kehrt er in seine Geburtsstadt Leipzig zurück. Seine Eltern studierten 1977 beide Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig, als ihr erster Sohn zur Welt kam. Aufgewachsen sind Paul und sein jüngerer Bruder Fritz (41) dann allerdings in Berlin-Lichtenberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Da kann man einfach abschalten“

Sonnenschirme werden eigentlich nicht gebraucht, aber später sind sie als Regenschirme von Nutzen. © Quelle: Christian Modla

Zu den älteren Kalkbrenner-Fans gehören Dirk Brand (56) und seine Frau Uta (54) aus Halberstadt, die jedes Jahr wenigstens ein Konzert besuchen. „Der Rhythmus passt, kein nerviges Gesinge, da kann man einfach abschalten“, finden der Elektromeister und seine Frau, die natürlich auch Kalkbrenner-Shirts tragen. Nach dem Auftritt des Star-DJs wollen sie dann auch schon weiter – vom Konzert ganz brav zum Familienbesuch. Bei ihrer 20-jährigen Tochter in Leipzig. Die auch gern mitgekommen wäre, aber keine Karte hatte. „Ein großartiger Künstler, wir hören ihn gerne, aber bei uns spielt er nicht“, bedauern die noch ganz jungen Fans Lea (23) und Marie (26) mit Glitzer im Gesicht, die wegen ihres Idols aus Mansfeld-Südharz angereist sind. Die Freundinnen gehen regelmäßig zu Konzerten, und es stört sie überhaupt nicht, dass sie diesmal im Hellen, am Nachmittag, feiern.

Koloss im Party-Nebel

Musik genießen, tanzen, etwas trinken und dabei den Regenponcho in Reichweite haben – so läuft das Monument Open Air am Völkerschlachtdenkmal. An Foodtrucks und Getränkeständen gibt es Bier, Cocktails, alkoholfreie Getränke und Imbissangebote. Damit es schneller geht, müssen erst Bons gekauft werden, mit denen dann bezahlt wird. Je später der Abend, desto mehr versinkt der 91 Meter hohe Denkmals-Koloss im Party-Nebel.