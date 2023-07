Kita-Kinder aus Leipzig und Umgebung können noch bis Donnerstag ihre liebsten Stofftiere zur Untersuchung ins „Teddybär-Krankenhaus“ der Unimedizin Leipzig bringen. Der spielerische Ansatz hat einen wichtigen Hintergrund.

Leipzig. „Delfin“ hat Schmerzen. Das Schwimmen funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Deswegen sitzt Hannah (6) am Dienstagvormittag auf dem Stuhl eines Untersuchungszimmers der Unimedizin Leipzig. Auf dem Behandlungstisch vor ihr liegt „Delfin“. Gegenüber sitzt die Medizinerin in weißem Kittel und nimmt den „Verletzten“ unter die Lupe. Nach einigen Tests – Fieber messen, Herzfunktion, Röntgenaufnahme – ist klar: „Delfin“ hat eine gebrochene Schwanzflosse.