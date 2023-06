Wettbewerb in Leipzig: Wer fördert Menschen mit Behinderung am besten?

Leipzig. Selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft und ein Miteinander auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und ohne Behinderung: Wer das in Leipzig besonders gut macht, hat die Chance auf den Leipziger Teilhabepreis 2023 – und ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro. Ab dem 1. Juni können sich Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen mit ihrer Arbeit und ihrem Projekt unter www.leipzig.de/teilhabepreis bewerben, wie es am Mittwoch aus der Stadtverwaltung hieß.

„Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt darin bestärken, sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung stark zu machen“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Der Preis solle zudem dabei helfen, die vorhandenen inklusiven Projekte bekannter zu machen. Die drei besten Projekte dürften sich dann im Oktober über Geldpreise im Wert von insgesamt 10.000 Euro freuen.

Teilhabe für und von Menschen mit Behinderung

Die Teilhabeprojekte sollen jedoch nicht nur für – sondern besonders auch von – Menschen mit Behinderung gestaltet werden. So soll auch der Wettbewerb selbst inklusiv ablaufen, sagt die Stadtverwaltung: „Menschen mit verschiedenen Behinderungen sollen an der Verleihung des Teilhabepreises und den vorbereitenden Treffen teilnehmen können. Deshalb wird hier besonders darauf geachtet, dass Informationen, Dokumente und Videos barrierefrei zugänglich sind.“ Die Bewerbungsphase werde entsprechend von einem Werbefilm mit Gebärdensprache und Audiodeskription sowie Postkarten in Brailleschrift begleitet.

Weitere Informationen gibt es auf der Website der Stadt Leipzig. Interessierte können das Formular auch auf dem Postweg anfordern – per E-Mail (teilhabepreis@leipzig.de) oder telefonisch (0341/ 1234500).

