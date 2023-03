Teilzeit, Schulen und Streik - der Freitag in Leipzig

Während öffentlicher Dienst, ÖPNV & Co. lahmliegen, wird in Sachsen über Lehrkräftemangel diskutiert. Auch zum Großbrand in einem Leipziger Autohaus gibt es Neuigkeiten zu den Hintergründen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was wiegt höher: das individuelle Bedürfnis nach Verteilung von Arbeits- und Freizeit oder die Absicherung des Schulunterrichts in Sachsen? Vor dieser Frage steht das Kultusministerium im Freistaat. Um den Mangel an Lehrkräften in den Griff zu bekommen, prüft es momentan die Regelung zur Teilzeit für Lehrerinnen und Lehrer.

„Wir überprüfen aktuell bei allen Lehrern, ob ein rechtlicher Grund für die Teilzeit vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, werden diese Lehrer ab dem kommenden Schuljahr wieder voll arbeiten müssen“, sagt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) - und weist gleichzeitig darauf hin, dass niemandem etwas weggenommen wird, was ihm rechtlich zusteht.

Die Schule am Palmengarten war das Gymnasium mit den meisten Neuanmeldungen.

Grund für den Vorstoß ist, dass der durchschnittliche Beschäftigungsumfang seit Jahren zurückgeht. Aktuell liegt er bei etwa 87 Prozent. Ob die Überlegungen reichen, um die etwa 1220 fehlenden Lehrstellen auszugleichen, hat Kai Kollenberg recherchiert.

Wir werden niemandem etwas wegnehmen, was ihm oder ihr laut Gesetz zusteht. Christian Piwarz Kultusminister Sachsen

Während Unterrichtsausfall aufgrund unbesetzter Lehrstellen oft für eine unzufriedene Schülerschaft und Eltern sorgen, ist die Stimmung an der Schule am Palmengarten gut: Unter den Gymnasien in der Messestadt gab es dort die höchsten Anmeldezahlen. Was die Schule so anders macht? Mathias Wöbking hat sie besucht.

Kundgebung zum Streik im öffentlichen Dienst am 24.03.2023 auf dem Leipziger Augustusplatz in Leipzig. Auch am Montag werden wieder viele Dienstleistungen ausfallen. © Quelle: Christian Modla

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Frühjahrsputz : Ab Samstag heißt es „Leipzig putzt sich raus“. Unter diesem Motto sind bis zum 1. April Unternehmen, Vereine, Institutionen und Privatpersonen aufgerufen, die Stadt von Unrat und Müllecken zu befreien.

Earth Hour : Seit mehreren Jahren stellen weltweit viele Institutionen am 25. März das Licht aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Leipzig nimmt dieses Jahr nicht teil - : Seit mehreren Jahren stellen weltweit viele Institutionen am 25. März das Licht aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Leipzig nimmt dieses Jahr nicht teil - weil wegen der aktuellen Lage ohnehin Energie gespart und öffentliche Gebäude nicht angestrahlt werden

Fußball: In der Bundesliga-Pause der Herren müssen Sie nicht auf Fußball verzichten - im Gegenteil. Neben der Frauen-Bundesliga und dem Sachsenpokal ( : In der Bundesliga-Pause der Herren müssen Sie nicht auf Fußball verzichten - im Gegenteil. Neben der Frauen-Bundesliga und dem Sachsenpokal ( Lok Leipzig muss um 14 Uhr gegen Grimma ran ) misst sich die deutsche Nationalelf ab 20.45 Uhr mit Peru. Mit dabei sind voraussichtlich unter anderem die RB Leipzig-Spieler Timo Werner und David Raum.

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start ins Wochenende!

Ihre Josephine Heinze

Chefin vom Dienst

