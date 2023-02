﻿Telefonbetrug: 26-Jährige aus Leipzig verliert mehrere Tausend Euro

Telefonbetrüger haben in Leipzig eine junge Frau um ihr Geld gebracht. Die 26-Jährige ist auf eine bekannte Betrugsmasche hereingefallen – und hat dafür tief in die Tasche gegriffen.

Leipzig. Telefonbetrüger treiben in Leipzig und der Region immer häufiger ihr Unwesen. Oft sind es ältere Menschen, die auf solche Tricks hereinfallen. Am Montag ist jedoch eine 26-Jährige zum Opfer einer solchen Masche geworden und hat dabei viel Geld verloren, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Laut ersten Informationen der Behörde habe sie einen Anruf von einer Person bekommen, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben habe. Infolge mehrerer Telefonate sei die Frau schließlich um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich gebracht worden.