Telefonbetrug: Junges Paar aus Markkleeberg verliert mehrere Tausend Euro

Telefonbetrüger haben in Markkleeberg ein junges Paar um sein Geld gebracht. Ein Mann und seine Freundin sind auf eine bekannte Masche hereingefallen – und haben dafür tief in die Tasche gegriffen.

Leipzig/Markkleeberg. Telefonbetrüger treiben in Leipzig und der Region immer häufiger ihr Unwesen. Oft sind es ältere Menschen, die auf solche Tricks hereinfallen. Am Montag sind jedoch eine 26-Jährige und ihr Freund aus dem Markkleeberger Stadtteil Wachau zum Opfer einer solchen Masche geworden und haben dabei viel Geld verloren, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Laut ersten Informationen der Behörde habe der 32-Jährige am Nachmittag einen Anruf von einer Person bekommen, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und vorgegeben habe, ein Online-Banking-Verfahren abschließen zu müssen. Infolge mehrerer Telefonate mit dem Mann und dessen 26-jähriger Partnerin seien mehrere unberechtigte Abbuchungen auf den Konten der beiden erfolgt, so die Polizei. Insgesamt sind die zwei um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich gebracht worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Betruges. Im Zusammenhang mit solchen so genannten „Vishing-Angriffen“ warnt die Behörde davor, keine persönlichen Daten telefonisch weiterzugeben und finanzielle Angelegenheiten am Telefon stets kritisch zu hinterfragen.