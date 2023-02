﻿Falscher Banker betrügt älteren Leipziger – Hinweis kommt zu spät

Leipzig. Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Mittwoch einen 60-Jährigen in der Holsteinstraße um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen. Der Unbekannte rief sein Opfer am Nachmittag an und teilte mit, dass er als Mitarbeiter eines Bankunternehmens ungewöhnliche Bewegungen auf dessen Konto festgestellt hätte. Diese Abbuchungen müssten storniert werden und dafür benötige er eine der TAN-Nummern des Geschädigten.

Der 60-Jährige kam der Aufforderung nach und wurde kurz darauf von einem Verwandten vor einem möglichen Betrug gewarnt. Ein Anruf bei der Bank ergab dann in der Tat, dass er es mit einem Betrüger zu tun hatte. Aber von seinem Konto war zu diesem Zeitpunkt schon der vierstellige Betrag abgebucht worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.