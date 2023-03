﻿Tempo 30: Leipzig liegt im bundesweiten Vergleich bislang noch im Mittelfeld

Leipzig. Tempo-30-Zonen senken den Lärmpegel, sparen Stress und vermeiden schwere Unfälle – die Stadtverwaltung Leipzig hat diese Aussagen erst Anfang März mit einer aktuellen Untersuchung der Hoffmann-Leichter-Ingenieurgesellschaft zum Lärmaktionsplan untermauert. „Ziel war es, zu ermitteln, von welchen Maßnahmen die größte Wirksamkeit bei gleichzeitig vertretbaren Kosten zu erwarten ist“, sagte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) damals.

Die Pläne der Stadt, weitere Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet auszuweisen, um die Lärmgrenzen einzuhalten, erhalten jetzt auch wissenschaftlichen Flankenschutz. Das in Leipzig beheimatete Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) hat am Dienstag die Ergebnisse einer deutschlandweiten Tempo-30-Studie präsentiert. Die Daten der IfL-Forscher Christian Hanewinkel und Wladimir Sgibnev stammen von Oktober 2022 und analysieren den Tempo-30-Anteil in 80 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Laut dieser Studie liegt Leipzig mit einem Gesamtanteil von knapp unter 40 Prozent Anteil von Straßen mit Tempo 30 im Mittelfeld.

Berlin mit Tempo-30-Anteil von 60 Prozent an der Spitze

Am häufigsten runter vom Gas müssen Fahrzeuglenker demnach in Städten in Süd- und Norddeutschland. Spitzenreiter bei den geschwindigkeitsreduzierten Straßen ist Berlin mit einem Anteil von 60 Prozent, gefolgt von Reutlingen (58 Prozent). Den dritten Rang teilen sich Essen und München mit jeweils 56 Prozent Tempo-30-Anteilen am gesamten städtischen Straßennetz.

In Sachsen liegt Leipzig mit dem Anteil von 39,54 Prozent ziemlich klar hinter der Landeshauptstadt Dresden (43,76 Prozent) und nur knapp vor Chemnitz (37,52 Prozent). Auch die sachsen-anhaltische Hauptstadt Magdeburg (43,49 Prozent) hat deutlich mehr Tempolimits aufzuweisen.

Auffällig ist bei dieser Analyse, dass bislang Leipziger Hauptstraßen nur mit knapp einem Drittel für Tempo 30 ausgelegt sind, während diese Quote in beiden anderen sächsischen Großstädten wesentlich höher ausfällt. Die beiden Forscher sehen eine Ursache darin, dass Hauptstraßen von der in der Straßenverkehrsordnung verankerten Vorschrift ausgenommen sind, nach der Tempo-30-Zonen „im Einvernehmen mit der Gemeinde“ angeordnet werden müssen.

Tempo 30 auf 30 wichtigen Trassen in Leipzig

Genau an diesem Punkt setzt die Stadtverwaltung an und will noch 2023 vor dem Hintergrund des Lärmschutzkonzepts die Reduzierung der Geschwindigkeit auf weiten Teilen des Leipziger Hauptverkehrsstraßennetzes von Tempo 50 auf 30 erreichen. Bei der nächstern Studie des IfL dürfte Leipzig damit viel weiter oben stehen. Vorgesehen sind dafür 40 wichtige Trassen, darunter die Schnorrstraße (Schleußig) und die Georg-Schumann-Straße zwischen Lützowstraße (Gohlis) und Linkelstraße (Wahren).

Die CDU befürchtet dagegen, dass mehr Tempo 30 auf Hauptstraßen zu mehr Lärmbelastungen in bislang ruhigen Gegenden führen könnte, weil dann Schleichwege auf Nebenstraßen als Alternativen gesucht würden. Nötig sind dafür knapp 300 neue Schilder, die Kosten wurden in der aktuellen Untersuchung der Stadt pro Schild auf 250 Euro taxiert, was in der Gesamtsumme gut 73.000 Euro wären.