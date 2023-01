LVZ-Umfrage zum Tempolimit: Auf welchen Straßen in Leipzig wünschen Sie sich Tempo 30?

Leipzig. Kaum ein Thema spaltet Leipzigerinnen und Leipziger mehr als Tempolimits im Stadtgebiet. Mit Geschwindigkeitsreduzierungen will die Stadt an vielen Stellen die Lärmbelastungen für die Anwohner deutlich senken. Auf mehr als 40 Straßen wird daher in diesem Jahr Tempo 30 eingeführt oder deutlich ausgeweitet.

Die LVZ hatte ihre Leserinnen und Leser bereits bei Facebook und Twitter gefragt, welche Straßen dringend dieses Limit bräuchten.

Von Bürgerinnen und Bürgern, die Tempo 30 komplett ablehnen bis zu Menschen, die überall eine Geschwindigkeitsreduzierung fordern – die große Bandbreite an Antworten zeigt, wie kontrovers das Thema in der Gesellschaft diskutiert wird.

Hier sind die Vorschläge der Leipzigerinnen und Leipziger:

Karl-Heine-Straße

Wolfgang-Heinze-Straße

Kohlgartenstraße

Permoserstraße

Kurt-Eisner-Straße

Leonhard-Franke-Straße

Linkelstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Bornaer Straße

Jahnallee

Tempo 30 vor Kitas und Schulen

In einem Punkt sind sich viele Leserinnen und Leser jedoch einig: In der Nähe von Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen sei eine Geschwindigkeitsreduzierung sinnvoll. Als Beispiel führt Jasmin Krüger die Louis-Fürnberg-Straße und Leonhard-Franke-Straße im Stadtteil Sellerhausen an. Trotz dreier Kindergärten, einer Grundschule und einem Zebrastreifen denken Autofahrer, „die Strecke wäre eine Rennstrecke,“ schreibt sie auf Facebook. Auch auf der Linkelstraße/Ecke Rittergutsstraße in Wahren sei wegen der Kinder Tempo 30 nötig, findet eine weitere Nutzerin. „Die kleinen Mäuse müssen dort so aufpassen. Entweder hält keiner und lässt die Kinder mal rüber, oder es wird so schnell gefahren. Unverantwortlich, was dort teilweise abgeht“, kommentiert sie.

Tempo 30 in Leipzig: Runter vom Gas an belebten Straßen

Auch an Verkehrswegen, an denen sich viele Menschen aufhalten und sich viele Geschäfte befinden, wünschen sich einige Leipzigerinnen und Leipziger eine Geschwindigkeitsreduzierung. Besonders die Wolfgang-Heinze-Straße und Karl-Liebknecht-Straße im Süden der Stadt sowie die die Karl-Heine-Straße im Westen wurden in diesem Zusammenhang oft erwähnt.

Kritik an Befahrbarkeit der Straßen

Bezüglich der Verkehrssicherheit weisen einige Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer darauf hin, dass statt einer Geschwindigkeitsreduzierung lieber der Zustand der Straßen verbessert werden sollte. Vielerorts könnten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer deswegen sowieso nicht schneller fahren als 30 Kilometer pro Stunde, merkt Benjamin Kindervatter an. So schreibt er auf Facebook: „Mehr als 30 ist derzeit wegen des Straßenzustands nicht möglich. Mit dem Rad ist es zudem stellenweise lebensgefährlich.“

Von LVZ