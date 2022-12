﻿Neues Leipziger Heizkraftwerk startet den Dauerbetrieb

Projektleiter Thomas Brandenburg in der Pumpenhalle des neuen Heizkraftwerks Süd der Leipziger Stadtwerke.

Die Leipziger Stadtwerke haben an der modernen Anlage in Lößnig, die mit Erdgas und Wasserstoff befeuert werden kann, alle Tests abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben fielen die Ergebnisse noch besser aus als erwartet. An der Bornaischen Straße wird jetzt schon der 60 Meter hohe Wärmespeicher durcherhitzt.

