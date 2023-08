Teurer Sprit, streikende Bahn - was läuft in Sachsen verkehrt?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie Pendler sind, dann kennen Sie wahrscheinlich den bangen Blick auf die Fieberkurven diverser Tank-Apps. Seit einigen Wochen sind hier wieder teils heftige Ausschläge nach oben zu beobachten. Bei Super kam die rote Kurve zeitweise der 2-Euro-Marke schon recht nahe. Und der Diesel ist im Rennen mit dem Spritpreis inzwischen munter auf der Überholspur unterwegs. Warum ist das so?

Normalerweise findet sich ja aus Sicht der Ölmultis immer ein Grund, die Preisanzeige an der Tankstelle hochzudrehen: Mal ist die große Nachfrage wegen des Reiseverkehrs schuld, mal der schwankende Ölpreis, mal der Wechselkurs zum Dollar. Selbst die niedrigen Flusspegel waren schon Grund für die Spritpreis-Rallye: Weil dann die Tankschiffe gar nicht oder nur leicht beladen fahren konnten. Doch diesmal zucken selbst die Spritpreisexperten des ADAC ratlos mit den Schultern. „Aktuell gibt es aber keine ersichtlichen Gründe für diese teilweise deutlichen Preisunterschiede“, sagt ADAC-Sprecher Alexander Schnaars. Immerhin: Michael Haberland vom Verband „Mobil in Deutschland“ hat noch eine Ursache erspäht:

In einigen Bundesländern sind ja noch Ferien. Da drehen die Mineralölkonzerne gern an der Preisschraube. Und der Staat schaut zu, weil er kräftig mitverdient. Denn rund die Hälfte des Preises für Diesel und Benzin sind Steuern. Michael Haberland, Vorsitzender des Vereins "Mobil in Deutschland"

Kommt jetzt noch die geplante Erhöhung der Kohlendioxid-Steuer zum Jahreswechsel hinzu, dann geraten motorisierten Pendlern und Spediteuren gleich zu Neujahr in Katerstimmung. Mein Kollege Andreas Dunte hat recherchiert, wie die hohen Spritpreise letztlich alle treffen und die Inflation erneut anheizen.

Soll man angesichts der hohen Spritpreise also doch lieber umsteigen auf die Bahn und mit dem 49-Euro-Ticket gemächlich aber preiswert durch die Lande reisen? Im Prinzip eine gute Idee: Wenn die Bahn denn kommt - oder noch besser fährt. Doch genau darauf sollte man sich im deutschen Schienennetz besser nicht mehr verlassen. Bleibt der Zug im Hochsommer dann auf offener Strecke plötzlich stehen, kann es in der sengenden Hitze schnell brenzlig werden. So geschehen vor kurzem in einem ICE, so auch jetzt geschehen in einer Regionalbahn zwischen Leipzig und Chemnitz. Gut 120 Fahrgäste mussten am Sonntag vier Stunden im havarierten Zug aushalten, weil die Lok ausgefallen war. Die Feuerwehr Bad Lausick musste den teils dehydrierten Passagieren mit Trinkwasser aushelfen.

Kann so die Verkehrswende gelingen? Fährt die Bahn wirklich im Nena-Sound: Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Stoiker meinen dazu: Ich hätte ja gern ein Witz über die Deutsche Bahn gemacht, aber der wäre nicht angekommen. Belassen wir es also dabei. Und halten es mit der Chuzpe des einstigen Bahn-Bosses Hartmut Mehdorn, welcher dereinst befand: „Wichtig ist nicht, ob ein Zug zu spät kommt, sondern ob die Fahrgäste ihre Anschlüsse schaffen.“

Bild des Tages

Sie kleben wieder: Angehörige der „Letzten Generation“ haben sich am Montagnachmittag auf dem Leipziger Augustusplatz und an anderen Stellen des Stadtringes festgeklebt. Der Berufsverkehr kam zeitweise zum Erliegen © Quelle: Mark Daniel

Straßenblockaden in Leipzig: Zum Ende der Sommerferien haben Klimakämpfer der „Letzten Generation“ ihre Protestaktionen wieder aufgenommen und sich am Montag an drei Stellen des Stadtringes festgeklebt. Zum Ende der Sommerferien haben Klimakämpfer der „Letzten Generation“ ihre Protestaktionen wieder aufgenommen und sich am Montag an drei Stellen des Stadtringes festgeklebt. Die Auswirkungen zur Klebeaktion lesen Sie hier.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Starkregen beschädigt Leipziger Deich: Nach starken Regenfällen sind Teile der Hochwasserschutzanlagen am Leipzig-Saale-Kanal beschädigt worden. In der Nähe des Schkeuditzer Ortsteils Dölzig rutschten Befestigungen ab. Experten reagierten und ließen enorme Mengen Wasser aus dem Kanal: Nach starken Regenfällen sind Teile der Hochwasserschutzanlagen am Leipzig-Saale-Kanal beschädigt worden. In der Nähe des Schkeuditzer Ortsteils Dölzig rutschten Befestigungen ab. Experten reagierten und ließen enorme Mengen Wasser aus dem Kanal: Bis zu 300 Millionen Liter sollen es sein. Inzwischen laufen die Reparaturarbeiten.

Abschiebungen, Elternklagen, Tiger-Chip: das Leipziger Verwaltungsgericht ist mit einer Vielzahl von Fällen beschäftigt. Das Asylrecht ist weiterhin das große Thema für Leipzigs Verwaltungsrichter. In keinem anderen Rechtsgebiet gab es derart viele Verfahren. Aber auch Klagen von Eltern vor dem neuen Schuljahr beschäftigten die Justizbehörde in Leipzig-Leutzsch. das Leipziger Verwaltungsgericht ist mit einer Vielzahl von Fällen beschäftigt. Das Asylrecht ist weiterhin das große Thema für Leipzigs Verwaltungsrichter. In keinem anderen Rechtsgebiet gab es derart viele Verfahren. Aber auch Klagen von Eltern vor dem neuen Schuljahr beschäftigten die Justizbehörde in Leipzig-Leutzsch. LVZ-Reporter Frank Döring hat nachgehakt.

Eitel-Sonnenschein-Bilanz beim Highfield: Nach drei heißen Tagen Open-Air-Festival am Störmthaler See ziehen die Veranstalter ein positives Fazit. Auch das Codewort „Panama“ für Hilfsbedürftige wurde demnach nicht gebraucht. Das nächste Festival wirft nun bereits seine Schatten voraus: Nach drei heißen Tagen Open-Air-Festival am Störmthaler See ziehen die Veranstalter ein positives Fazit. Auch das Codewort „Panama“ für Hilfsbedürftige wurde demnach nicht gebraucht. Das nächste Festival wirft nun bereits seine Schatten voraus: Der Vorverkauf für 2024 beginnt bereits am Dienstag.

Das wird morgen wichtig

Marode Autobahnbrücken in Sachsen? Die Brücken kommen in die Jahre, die Zahl der Baustellen nimmt weiter zu, die Baufälligkeit einiger Brückenbauwerke ist augenscheinlich. Aber wie ernst ist die Lage wirklich? Dazu gibt es am Dienstag einen neuen Bericht

Wer kommt zur Leipziger Lachmesse? Sie ist ein Muss für Kabarettfreunde und strapaziert die Lachmuskeln der Besucher. In diesem Jahr gibt es die 33. Ausgabe der Leipziger Lachmesse. Wer kommt und was das Programm verspricht - dazu gibt es am Dienstag einen Vorblick der Macher





Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommerabend zum Wochenstart - und das Sie auch morgen wieder pannenfrei und möglichst pünktlich Ihr Ziel erreichen!

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





