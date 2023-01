﻿Kosten für Elektromobilität: Der Preisvergleich ist nur eine Momentaufnahme

Leipzig. Wer ein Elektroauto hat, muss seit 1. Januar deutlich mehr berappen, um die Batterie zu füllen. Das war bei den extrem steigenden Energiepreisen im vergangenen Jahr absehbar. Doch der Schreck fährt den Nutzern meist erst dann so richtig in die Glieder, wenn sie den höheren Betrag konkret in Euro und Cent an der Ladesäule sehen. Ein ungutes Gefühl, das viele Besitzer von Autos mit Benzin- oder Dieselmotor noch aus dem vergangenen Sommer kennen dürften.

Doch die Preise an der Zapf- oder Ladesäule machen letztlich nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten für ein Auto aus. Wer nicht von Berufs wegen ständig auf Achse ist, bewegt das geliebte Blech im Schnitt 12 000 Kilometer pro Jahr. Das entspricht etwa 24 Tankfüllungen.

Viel wichtiger für die finanzielle Bilanz ist das gewählte Modell. Stromer kosten in der Anschaffung oft viele Tausend Euro mehr als ein Benziner. Dafür haben die Elektrowagen ungleich niedrigere Reparatur- und Unterhaltskosten.

Vor der Entscheidung erst mal das Car-Sharing in Leipzig testen

Aktuell machen die Verbrenner im Vergleich zwar wieder etwas an Boden gut, aber auch das ist nur eine Momentaufnahme. Angesichts der leider viel zu vielen Krisenherde in der Welt kann niemand vorhersagen, was der Liter Super im Sommer 2023 kosten wird.

Bei den Kosten liegen alle Antriebsvarianten derzeit also ungefähr gleichauf. Warum sollten sich Bewohner einer Großstadt dann nicht im Zweifel für ein Modell entscheiden, das die Luft vor ihrer Haustür nicht belastet, dessen Abgase ihre Kinder nicht täglich einatmen müssen? Wer sich unsicher ist, kann die Entscheidung in Leipzig auch relativ einfach verschieben – und erst mal das gute Angebot beim Car-Sharing testen.