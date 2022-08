﻿Theater auf dem Land oder Tanzen in der Stadt – fünf Wochenend-Tipps für Leipzig

Wer den Sommer-Puls fühlen will, kann am Sonntag am Leipziger Westhafen zu Oliver Koletzki tanzen. Will man mehr über Bier erfahren, ist man beim Seminar im Bayerischen Bahnhof perfekt aufgehoben – es gibt aber auch einen großen Anreiz, nach Bad Düben zu fahren. Das sind die fünf LVZ-Tipps fürs Wochenende.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket