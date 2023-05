Leipziger Think?-Festival abgesagt

Leipzig. Sachsens größtes Elektro-Festival „Think?“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Abend auf ihrer Facebookseite mit. Das Musik-Open-Air, das in den vergangenen Jahren Zehntausende Fans an den Cospudener See lockte, sei mittlerweile einfach zu teuer geworden.

Wie Mitveranstalterin Anne Petzold auf LVZ-Nachfrage erklärte, hätten die Ticketpreise in diesem Jahr etwa verdoppelt werden müssen, um die gestiegenen Kosten auszugleichen: „Wir haben hin und her gerechnet. Doch die Personal- und Transportkosten sind so dermaßen gestiegen, dass wir Preise hätten aufrufen müssen, die wir unseren Besuchern beim besten Willen nicht mehr zumuten wollten.“

Think Festival 2023 am Cossi in Leipzig abgesagt

Bei Facebook heißt es: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren alles Mögliche gemacht, um trotz erschwerter Bedingungen gemeinsam mit euch das TH!NK? Festival am Cossi zu zelebrieren. Dieses Jahr müssen wir uns aber geschlagen geben. Wir können und wollen die gestiegenen Preise sowohl beim Personal, der Technik, der Logistik usw. nicht auf die Ticketpreise umlegen. Deswegen nehmen wir uns dieses Jahr mal eine Auszeit und sehen zu, im Sommer 2024 wieder etwas Angemessenes auf die Beine zu stellen.“

Man werde sich bemühen, für das kommende Jahr eine Lösung zu finden. „Seit der Corona-Pandemie gibt es ja verschiedene Kulturförderprogramme, die wir vielleicht nutzen können, um uns von Sponsoren unabhängiger zu machen“, stellte Anne Petzold in Aussicht.

Ganz verzichten auf Distillery-Sound müssen Fans aber dennoch nicht: Zu Pfingsten, vom 26. bis 29. Mai, veranstaltet die „Distillery“ ein verlängertes Closing-Wochenende.

So war das Think?-Festival 2022 in Leipzig

Zwischen Nebelschwaden, Konfetti und buntem Licht hatte am 10. Juli das „Think?“-Festival 2022 am Cospudener See als fröhliche Dauerparty stattgefunden. Am Nordstrand feierten Tausende Menschen Sachsens größte Party für elektronische Musik, Techno und House.

Motto des Tages war da: Tanzen, Spaß haben, ausgeflippte Outfits tragen und sich fotografieren lassen. 19 DJanes und DJs bespielten die drei Open-Air-Bühnen, ab 23 Uhr ging es in der Leipziger Distillery bei der Aftershow-Party bis sechs Uhr morgens weiter. Das Think fand 2022 zum 14. Mal statt, nach zwei Pandemie-Jahrenunter dem Motto „It’s time again“. 1994 und 1995 wurde es ins Leben gerufen, 2010 wiederbelebt und findet nun jährlich statt.