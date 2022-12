„Licht im Advent“: Der Thomanerchor singt als Dankeschön für alle Spenderinnen und Spender

Toller Erfolg von „Ein Licht im Advent“: Mit weit über 300.000 Euro an Spenden helfen 4400 Leserinnen und Leser der Leipziger Volkszeitung den Tafeln in Leipzig und der Region. Als kleinen Dank für die große Unterstützung gibt es ein Lied der Thomaner im Video.

Das Weihnachtsoratorium im Dezember 2022 mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester unter Leitung von Thomaskantor Andreas Reize in der Thomaskirche in Leipzig.

Leipzig. Ein Lied des Thomanerchors passend zu Weihnachten: Als kleines Dankeschön für die enorme Unterstützung der LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ hat der Chor eine Videoaufnahme seines Auftritts beim diesjährigen Weihnachtsoratorium zur Verfügung gestellt.

„Wir danken den Thomanern sehr für diese nette Geste. Zugleich wollen wir uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bei unseren über 4400 Leserinnen und Lesern sowie den vielen Firmen und Vereinen bedanken, die für eine Rekordsumme bei „Ein Licht im Advent“ gesorgt haben. Das ist ein ganz starkes Zeichen der Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft, denen die Tafel schon seit Jahren mit großem Einsatz hilft“, sagt LVZ-Vizechefredakteur Olaf Majer.

Am 8. und 9. Dezember diesen Jahres hatte der Thomanerchor in der Leipziger Thomaskirche zusammen mit dem Gewandhaus-Orchester das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in den Kantaten 1 bis 6 aufgeführt. Aus diesem Konzert stammt die Video-Aufnahme des Chorals „Ich steh an Deiner Krippe hier“ aus dem sechsten Teil des Oratoriums.

Video: Thomanerchor singt mit Begleitung vom Gewandhausorchester "Ich steh an Deiner Krippe hier" Video: Thomanerchor singt mit Begleitung vom Gewandhausorchester "Ich steh an Deiner Krippe hier"

Von LVZ