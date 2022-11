Warm anziehen: Gottesdienste in Leipziger Thomaskirche bei 16 Grad

Leipzig. Mäntel und Decken sind in diesem Winter in vielen Gottesdiensten unverzichtbar. Angesichts der hohen Energiepreise sparen die evangelischen und katholischen Gemeinden an Heizung und Strom auch in den Kirchen. So auch in der Leipziger Thomaskirche.

Die Temperatur in dem weltberühmten Gotteshaus werde zunächst bis Jahresende auf einer Grundtemperatur von 14 Grad Celsius gehalten und beim Gottesdienst 16 Grad, sagt Pfarrerin Britta Taddiken. Für die Weihnachtsoratorien könnte es Sonderregelungen geben. „Meist ist es so, wenn beim Konzert 1200 Menschen in der Kirche sitzen, wird es von selbst wärmer.“

Ein Gebäude wie die Thomaskirche verbrauche auch wegen ihrer Höhe eine Menge Energie, "da geht was durch", sagte Taddiken. Und mit dicker Jacke, zwei oder drei Pullovern sei es auszuhalten. "Wir müssen uns einfach umgewöhnen, wie zu Hause auch." Die Beleuchtung der Thomaskirche wurde auf neueste LED-Technik umgerüstet. "Wir sparen so geschätzt 40 Prozent Strom", so Britta Taddiken.

Von dpa