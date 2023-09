﻿Empore, Wände, Türen – Leipziger Thomaskirche erhält neuen Schliff

Leipzig. Pfarrerin Britta Taddiken zeigt im Treppenhaus zur Nordempore der Thomaskirche fast in jede Ecke. Hier blättert der Putz, da gibt es klare Spuren von Abnutzung. Ein baulicher Verfall, nicht übermäßig stark, aber doch erkennbar, nicht nur im Bereich der Nordempore. Das Gotteshaus, eine der wichtigsten Adressen für die Leipziger Touristenströme und Heimstatt für Thomanerchor und Gewandhausorchester, wird durch seine Bekanntheit auch deutlich mit Nebenwirkungen konfrontiert.

Rund 200 000 Besucher kommen jährlich in die Kirche. „Viele Menschen und viele Veranstaltungen bedeuten eben auch viel Staub und viel Feuchtigkeit“, sagt Taddiken. Gemeinde-Vorstand und der Förderverein von St. Thomas haben deshalb beschlossen, mit einem Restaurierungsprogramm der weltweit bekannten Kirche wieder neuen Schliff zu geben.

Pfarrerin Britta Taddiken zeigt die Abnutzungsstellen in der Nordempore der Kirche © Quelle: Andre Kempner

Die letzte Sanierung liegt inzwischen ein Vierteljahrhundert zurück. Von 1997 bis 2000 gab es eine größere Verschönerungskur (Kosten damals: 20 Millionen D-Mark).

Mit Blick auf die aktuell geplanten Arbeiten verkündet Pfarrerin Taddiken die für das Leipziger Publikum und die internationalen Gäste wichtigste Botschaft: „Die Kirche bleibt voll zugänglich, alle geplanten Veranstaltungen werden stattfinden.“ Keine Schließung also, aber auf leichte Behinderungen müsse man sich schon einstellen, so Taddiken.

Ab Ende Oktober Gerüste in der Kirche

Mit den handwerklichen Putz- und Malerarbeiten soll es schon in Kürze losgehen. Zunächst ist der Bereich unter den Emporen fällig. Danach folgen die Eingangsbereiche und die Aufgänge zu den Emporen. „Voraussichtlich Ende Oktober werden dann Gerüste in der Kirche stehen und Besucher müssen sich auf eine veränderte Eingangssituation einstellen“, wirbt die Pfarrerin schon mal um Verständnis.

Zehn Euro Spende für einen kleinen Pinsel: Heike Rubitzsch, Chefin des Fördevereins (l.), und Pfarrerin Britta Taddiken stellen die Spendenaktion in der Kirche vor. © Quelle: André Kempner

Sanierungskosten: 50 000 Euro über Spenden

Die Sanierungskosten beziffern Kirche und der Förderverein Thomaskirche-Bach (aktuell 358 Mitglieder) auf 190 000 Euro. „Davon wurden schon 40 000 Euro von der Landeskirche Sachsen bewilligt“, sagte Vereinsgeschäftsführerin Heike Rubitzsch. 100 000 Euro kämen über Spenden aus Eigenmitteln, und die noch fehlenden 50 000 Euro sollen durch eine aktuelle Spendenaktion (Motto: „Alte Gemäuer, frischer Anstrich“) eingeworben werden.

Besonderer Clou: Ein kleiner Pinsel kann als Symbol für die Sanierung mit einem Info-Anhänger für zehn Euro als Spende gekauft werden. Nach oben seien natürlich keine Grenzen gesetzt, so Taddiken. Die Pfarrerin zeigte sich optimistisch, dass die 50 000 Euro per Spenden schnell gesammelt werden. „Das müsste in einer Stadt mit über 600 000 Einwohnern möglich sein.“

Acht Türen von 1885 werden aufgearbeitet

Erst wenn die 50 000 Euro über Spenden eingeworben sind, soll es dann an Teil 3 der Sanierung gehen. Das wird der schwierigste Schritt. Alle acht Türen der Kirche werden auf Vordermann gebracht, darunter die drei großen Portale für die Besucherströme von der Burgstraße und vom Dittrichring. Wenn alles planmäßig läuft, könne das Ende November sein, so die Pfarrerin. Die neogotischen hölzernen Schwergewichte wurden bei der letzten Sanierung nicht angefasst, sie wurden laut Taddiken im Jahr 1885 eingebaut.

Viele Firmen von der letzten Sanierung wieder dabei

Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazi-Zeit, SED-Ära, vereintes Deutschland – die Tore von St. Thomas haben seit 1885 in knapp 140 Jahren viel erlebt, und man sieht es ihnen an. „Wir sind froh, dass wir eine Spezialfirma gefunden haben, die vor Ort die Türen bearbeitet und sie nicht ausbaut“, sagte die Pfarrerin.

Taddiken zeigte sich im Übrigen auch zufrieden damit, dass viele Firmen, die schon vor knapp 25 Jahren mit dabei waren, auch diesmal für die Sanierung zugesagt haben. „Kirchen-Restaurierung ist ein sensibler Bereich, das können nicht alle.“ Und wenn die dei Bauabschnitte erfolgreich geschafft sind, kündigt sich schon die nächste Sanierung an. Der Chorraum ist als Übernächstes fällig. Dazu gehört aber auch das Auswechseln des Schieferdachs auf der Ostseite. Klar ist schon jetzt: Diese Sanierung wird um einiges teurer als die jetzt startenden Maßnahmen.

