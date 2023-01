﻿Neuer Schulleiter: Eine Schule, in der Gesang alle verbindet

Leipzig. Er war als Kind und Jugendlicher selbst „Thomasser“, später Inspektor im Kasten – wie das Alumnat genannt wird, zuletzt Lehrer und Fachleiter für den musischen Bereich am Gymnasium: Michael Rietz (57) ist neuer Direktor der Thomasschule und kennt daher sein Wirkungsfeld auf dem Bildungscampus Forum Thomanum aus verschiedenen Perspektiven. „Das hilft, sich in die andere Situation hineinzuversetzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommt nun frischer Wind? „Das wird von mir erwartet. Ich greife mit meinen Händen aber nicht in eine Maschine, die gut funktioniert“, bemüht er eine Metapher und verweist auf das Miteinander des städtischen Gymnasiums mit dem weltberühmten Thomanerchor sowie dem Thomaskantor Andreas Reize. „Wir sind nach der Corona-Zeit dabei, die Schulgemeinschaft wiederherzustellen, die durch die Einschränkungen etwas verlorengegangen ist“, erklärt Rietz, der seit 2005 an der Thomasschule unterrichtet. Das betreffe die gesamte traditionsreiche Bildungsstätte, in der etwa 680 Schülerinnen und Schüler von gut 70 Pädagogen unterrichtet werden. Rund 100 gehören dem Thomanerchor an. „Es ist schon gut, mal wieder Veranstaltungen wie Fasching machen zu können. Das hat es in der Corona-Zeit nicht gegeben.“ Trotz aller Einschränkungen konnten die schuleigenes Ensembles zusammengehalten werden – es ist ein Haus voller musikalischer Talente. Wie an anderen Schulen auch, gibt es durch die Corona-Zeit durchaus Defizite. Einige Schülerinnen und Schüler sind inzwischen nicht mehr so leistungsfähig, haben psychische Probleme oder können sich nicht mehr so lange konzentrieren. „Mittlerweile relativiert sich das aber wieder, da der Unterricht eine Weile normal läuft.“

Die Thomasschule in der Hillerstraße. Dort werden 680 Schülerinnen und Schüler von gut 70 Pädagogen unterrichtet. © Quelle: André Kempner

„Am Tropf des Musiklebens in Leipzig“

Das Besondere an der Thomasschule ist das künstlerische, sprachliche und vertieft musische Profil. Bei der Begabtenförderung wird in der Thomasschule seit jeher voll und ganz auf den Gesang gesetzt, der verbindet. Schon lange betrifft dies nicht mehr ausschließlich die Thomaner. Die Schule hat vier Chöre und zwei Orchester, die auch wieder Konzerte machen. Der Thomasschulchor, die beiden Kammerchöre und auch das Thomasschulorchester haben sich längst einen ziemlich guten Ruf erarbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir rechnen damit, dass die Vertiefungsklasse wieder viele Interessenten findet“, so Rietz. Dabei hänge die Bildungsstätte durchaus „ein wenig am Tropf des Musiklebens in Leipzig“. Sie profitiere davon, dass an den Grundschulen musiziert wird, das Chorleben durch Konzerte der Schola Cantorum, des Gewandhauskinderchores oder des MDR-Kinderchores präsent und lebendig ist. Das werde sich bei der Bewerbung der neuen Fünftklässler bis 4. März zeigen. Bislang gab es immer viel Zuspruch: „Es ist natürlich sehr unangenehm, Eltern einen Platz für ihre Kinder zu verwehren. Aber dafür hat sich das Losverfahren bewährt, das sehr transparent ist“, so Reitz. Doch die Zahl der Räume sei begrenzt. Einige schreckt allerdings ab, dass alle ab Klasse Fünf obligatorisch Latein lernen. Zum Sprachprofil gehören aber auch Englisch, Französisch, Altgriechisch, Italienisch.

Ort Schule öffnet sich zur Stadtgesellschaft

Oft muss die Schule die Wünsche anderer Institutionen beachten – etwa bei Konzertreisen oder Wettkämpfen von Sportvereinen. „Da gibt es aber auch bei meinen Kollegen viel Offenheit und Verständnis, zusätzliche Arbeit zu leisten.“ Das Allerwichtigste sei aber, dass das Räderwerk laufe, die Schülerinnen und Schüler ein gutes Abitur ablegen können. Ein Ziel des neuen Direktors ist es, den „Ort Schule“ zu öffnen und stärker in die Stadtgesellschaft zu führen. Ihm schwebt vor, eine Veranstaltungsreihe zu etablieren. Dort sollen Absolventen, die in verschiedenen Gebieten Expertise haben, von ihrer Arbeit berichten. Ein gut organisiertes Alumnen-Netzwerk fehle da noch. Weitere Herausforderungen muss Rietz gemeinsam mit der Stadt bewältigen. So fehlt der Thomasschule weiterhin eine eigene Turnhalle.