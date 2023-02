﻿Tiefer Frost, aber kein Schnee in Leipzig – Schlitten und Ski bleiben in den Ferien im Keller

Bis auf zehn Grad unter Null fiel das Quecksilber in der Nacht zum Dienstag in Leipzig. Von echtem Winterwetter mit Schnee fehlt aber weiter jede Spur. Und auch in den anstehenden Winterferien bleibt es wohl eher trocken.

Leipzig. Klirrende Kälte, zugefrorene Gewässer und etwas Sonnenschein: Eigentlich bietet das aktuelle Wetter in Leipzig auch Winterstimmung. Zumal Frost und Reif am Dienstagmorgen auch vereinzeltes Weiß ins Straßenbild gezaubert haben. Es fehlt allerdings das Wichtigste zum saisonalen Glück: der Schnee. Und mit diesem wird es auch in den anstehenden Winterferien in Sachsen wohl nichts werden.

„Wir blicken aktuell bis in die kommende Woche und auch da bleibt es dann eher trocken. Unwahrscheinlich, dass es danach noch langanhaltende Winterperioden geben wird“, sagt Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Abgesehen von möglichen kurzen Frosteinbrüchen, die es theoretisch auch bis in die Ostertage geben kann, ist der Winter demnächst dann wohl vorbei.

Auch wenn Schlitten und Ski deshalb weiter im Keller bleiben mussten, sorgten am Dienstagmorgen zumindest eisige Temperaturen für etwas saisonale Frostgefühl. An der Station in Schkeuditz wurden minus 8,3 Grad gemessen, beim Deutschen Wetterdienst in Holzhausen waren es 8,8 Grad unter Null. „Weiter im Osten an den Stadträndern dürften es auch minus zehn gewesen sein“, sagt Hain.

Abgesehen von leichtem Griesel im Nebel blieb es dabei trocken. „Wir haben aktuell ein massives Hochdruckgebiet über der Region – genannt Elisabeth“, so der Wetterexperte. In den kommenden Tagen werde dieses nur allmählich in Richtung Osten abziehen. Auch in der Nacht zum Mittwoch muss deshalb noch mit trockenen Minusgraden gerechnet werden – vielleicht sogar im zweistelligen Bereich.

„Ab Freitag wird es dann aber deutlich milder, mit Plusgraden.“ Laut der Prognosen des Deutschen Wetterdienstes geht es tagsüber dann wieder bis auf zehn Grad hinauf. Niederschläge sind vorerst auch weiterhin nicht zu erwarten. „Das bedeutet für die am Freitag beginnenden Winterferien in Sachsen auch in den höheren Mittelgebirgslagen keinen Neuschnee“, so Thomas Hain.