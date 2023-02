﻿Neuer Tierarzt-Notdienst nimmt Arbeit auf – Reaktion auf Krise an Uni-Kleintierklinik

Ein Ersatzsystem soll die Einschränkungen an der Uni-Kleintierklinik in Leipzig abmildern. Trotzdem bleibt die Versorgungslage vorerst angespannt.

Leipzig. Die Tierarztpraxen in Leipzig und Umgebung haben binnen weniger Tage ein neues Notfall-System aufgebaut, um den weitgehenden Ausfall der Kleintierklinik der Universität abzumildern. Wie berichtet, musste die renommierte universitäre Einrichtung ihre Notdienstzeiten massiv einschränken. Seit dem 1. Februar steht er nur noch wochentags von 7.30 Uhr bis 15 Uhr zur Verfügung. Zuvor war die Klinik für Kleintiere jahrzehntelang für Notfälle bei Katzen, Hunden und anderen Haustieren rund um die Uhr erreichbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leipziger Tierarztpraxen teilten nun mit, dass sie ihre nächtlichen Notdienste seit dem 1. Februar deutlich erweitert haben. Bislang war in der jeweils diensthabenden Praxis meist um 23 Uhr Schluss. Nun gilt neu, dass die ganze Nacht immer zumindest eine Praxis im Stadtgebiet erreichbar bleibt – und zwar Montag bis Freitag von 19 bis 8 Uhr. An den Wochenenden und allen Feiertagen kommen jetzt 24-Stunden-Dienste hinzu, die von 8 bis 8 Uhr dauern. Wichtig: Es geht dabei ausschließlich um Notfälle, die für das Tier lebensbedrohlich werden könnten.

Immer zuerst beim Notfall-Telefon anrufen

Welche Praxis jeweils außerhalb der regulären Sprechzeiten bereitsteht, soll in Zukunft unter anderem auf der Internetseite www.notdienst-tierarzt-leipzig.de veröffentlicht werden. Zum Start in dieser Woche gab es da noch Anlaufschwierigkeiten. Auf der Internetseite ist aber schon jetzt gut erklärt, was als Notfall gilt und was nicht. Hilfe bekommen Leipzigs Tierhalter immer am zentralen Notruf-Telefon unter: (0341) 94 67 94 66. Wer diese Nummer wählt, wird automatisch in die aktuell diensthabende Praxis verbunden. Die Tierarztpraxen bitten darum, bei jedem Notfall zuerst anzurufen – damit die Dringlichkeit eingeschätzt, eventuell erste Hilfe besprochen und die Einsätze koordiniert werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als Anzeichen eines Notfalls gelten (laut einer Vorgabe der Bundes-Tierärztekammer) vor allem Atemnot; starke oder unstillbare Blutung; sehr helle/blasse Schleimhäute; plötzlich aufgeblähter Bauch und Würgen ohne Erbrechen beim Hund; eine Serie von Krampfanfällen an einem Tag; Bewusstseinsverlust, Zusammenbruch, Hitzschlag; kein Harnabsatz möglich; anhaltender, blutiger Durchfall oder Erbrechen mit zunehmender Schwäche; plötzliche, vollständige Lähmung der Beine; Augenverletzungen; Verschlucken von Fremdkörpern oder Giften, Verbrennungen, schwere Unfälle.

Tierklinik in Panitzsch schon stark belastet

Die private Tierklinik in Panitzsch (Landkreis Leipzig) bleibt vorerst die einzige Einrichtung in der Region Leipzig, die noch einen durchgehenden Rund-um-die-Uhr-Notfalldienst anbietet. „Wir sind jetzt auch schon stark belastet und müssen erst mal abwarten, was durch die Einschränkungen bei der Uni auf uns zukommt“, sagte Klinikleiter Dr. Michael Kühn gegenüber der LVZ. Essenziell sei, dass sich die Tierärzte bei den Notdiensten gut organisieren und damit auch der Klinik in Panitzsch ein Stück weit den Rücken freihalten – für besonders schwere Fälle wie etwa eine Magendrehung.

In Sachsen gibt es zurzeit nur zwei Tierkliniken – außer in Panitzsch noch in Crimmitschau. Die Zulassung als Tierklinik wird vom Gesetz an einen durchgehenden Notdienst (rund um die Uhr) geknüpft. Deshalb haben in den letzten Jahren ein halbes Dutzend Einrichtungen im Freistaat ihre Zulassungen zurückgegeben. Das trug zur starken Überlastung der Kleintierklinik der Leipziger Universität bei, die vor wenigen Tagen die Reißleine zog und ihr Angebot einschränkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne fordern Notfall-Konzept für Sachsen

Die Leipziger Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta (Grüne) besuchte in dieser Woche die Kleintierklinik der Uni, um bei der Suche nach besseren Lösungen zu helfen. „Wir verlieren gerade in Sachsen eine Anlaufstelle für Tiernotfälle nach der anderen. Wir brauchen als Freistaat ein Konzept, wie wir die gute Versorgung von tiermedizinischen Notfällen auch an Wochenenden und in der Nacht sicherstellen können“, lautete ihr Fazit. Zu dem Thema wollen in Sachsen zeitnah das Sozial- und Wissenschaftsministerium mit der hiesigen Tierärztekammer und der Universität Leipzig beraten.