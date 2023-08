Hund, Katze, Schlange: Diese Tiere warten in Leipzig auf ein neues Zuhause

Leipzig. Im Leipziger Tierheim in Breitenfeld herrscht Ausnahmezustand: Alle Räume und Gehege sind brechend voll. Allein in diesem Jahr hat die Einrichtung rund 650 Neuzugänge aufgenommen, aber nur 150 bis 180 Tiere an neue Besitzer vermitteln können. Auf ein neues Zuhause warten Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Sittiche, Schildkröten, Schlangen. Sie wurden von überforderten Besitzern abgegeben oder einfach ausgesetzt. Teils wurden sie auch von den Behörden aus nicht artgerechter Haltung befreit. Zehn Tiere, die für die Vermittlung in ein neues Zuhause freigegeben sind, stellt die LVZ im Steckbrief vor – stellvertretend für alle anderen.

1. Der prächtige „German Boy“

Der Kangal-Hirtenhund „German Boy“. © Quelle: André Kempner

Seit zwei Jahren lebt der stattliche, drei bis vier Jahre alte Rüde im Leipziger Tierheim. Er sucht und braucht viel Kontakt, kommt zum Streicheln und genießt das auch sichtlich. Ein Kuscheltier ist er jedoch nicht, sondern dafür gezüchtet, dass er sein Revier überwacht und gegen Eindringlinge scharf verteidigt. „German Boy“ hat mit zwei Artgenossen in Taucha gelebt. Dort kam es 2021 zu einer Attacke gegenüber Spaziergängern, bei der ein Kind verletzt wurde und eine junge Hündin zu Tode kam. Daraufhin wurden die Kangals von den Behörden ins Tierheim eingewiesen und „German Boy“ als gefährlich eingestuft. Der neue Besitzer muss einen Sachkundenachweis mitbringen oder ablegen und benötigt ein gut gesichertes Grundstück.

2. Die einäugige Hauskatze Walli

Die einäugige Katze Walli. © Quelle: André Kempner

Katze Walli ist etwa ein Jahr alt. Sie lebte als Freigängerin und wurde an einer Futterstelle in Bad Dürrenberg gefunden, mit einem stark entzündeten Auge. Deshalb wurde sie zum Tierarzt gebracht. Der konnte das Auge leider nicht retten, deshalb ist Walli auf der rechten Seite blind – kommt damit aber gut zurecht. Seit Mai lebt das weiß-getigerte Kätzchen im Tierheim. Die kleine Miez ist scheu und schüchtern, lässt sich nicht anfassen und kommt auch nicht zum Streicheln auf den Schoß, verträgt sich aber ganz gut mit anderen Katzen. Sie sollte von jemandem übernommen werden, der Zeit und Geduld mitbringt und ihr Freigang ermöglichen kann. Besonderheit: Walli frisst nur Trockenfutter.

3. Das zickige Kaninchen Undine

Das Widder-Kaninchen Undine. © Quelle: André Kempner

Das Kaninchen mit den Schlappohren lebt seit März im Tierheim. Undine kam zusammen mit 15 weiteren Kaninchen und Meerschweinchen als behördliche „Großeinweisung“ von einer krankhaften Tiersammlerin. Es handelt sich um ein ausgewachsenes, kastriertes Kaninchen, das genaue Alter ist unbekannt. In Breitenfeld hat sie sich bisher den Ruf einer Zicke eingehandelt, die viel stänkert und ihre Mitbewohner beißt. Es braucht also viel Geduld, Undine an ein neues Zuhause und neue tierische Kameraden zu gewöhnen – selbst wenn diese sich unterordnen. Schon einmal kam das Tier aus einer Vermittlung ins Tierheim zurück. Undine hat Zahnprobleme, dafür aber gesunde Ohren, was bei dieser Rasse häufig nicht der Fall ist.

4. Die nette Schlange Annette

Die Südliche Madagaskar-Boa Annette. © Quelle: Andre Kempner

Annette ist eine zwei Meter lange Schlange – um genau zu sein, eine Südliche Madagaskar-Boa. Die Tierpflegerinnen nennen sie „die nette Annette“, weil sie pflegeleicht und beißfaul ist. Die Schlange jagt nicht selbst aktiv, sondern wartet gut getarnt in einem Versteck auf Beutetiere. Diese werden ihr im Tierheim allerdings frei Haus geliefert – in Gestalt von toten Kaninchen oder Meerschweinchen. Annette lebt bereits seit 2015 in Breitenfeld. Sie kam mit mehr als 100 weiteren Tieren aus einer Wohnung in der Hermann-Liebmann-Straße. In ihrem neuen Zuhause braucht sie ein großes Terrarium, eine Wärmelampe und ein gut eingestelltes Raumklima. Annette wird mindestens 20 Jahre alt.

5. Die stressanfällige Hauskatze Elsa

Hauskatze Elsa. © Quelle: André Kempner

Im Katzenhaus des Leipziger Tierheims wohnt seit Mai die getigerte Hauskatze Elsa. Sie wurde zusammen mit Katze Bo abgegeben – von einer jungen Familie, die Nachwuchs bekommen hat und sich deshalb nach eigener Aussage nicht mehr um die Tiere kümmern kann. Beide Tiere sind 2015 am gleichen Tag geboren, es handelt sich also vermutlich um Wurfgeschwister. Und beide sind zwar gesund, aber auch sehr stressanfällig. Elsa war unsauber, Bo leckte sich den Bauchnabel kahl. Inzwischen sind die Tiere stabiler geworden, aber mit anderen Katzen vertragen sich die beiden nicht. Deshalb sollen sie einzeln abgegeben werden – am besten in einen ruhigen Haushalt ohne Kinder und ohne weitere Katzen.

6. Der freundliche Nymphensittich

Der freundliche Nymphensittich ohne Namen. © Quelle: André Kempner

Einen Namen hat er nicht und auch sonst ist nicht viel über ihn bekannt, obwohl er beringt ist. Der freundliche, gutmütige Nymphensittich ist ein ausgewachsenes männliches Tier, das vermutlich irgendwo weggeflogen ist – jedenfalls wurde er vor zwei Monaten als Fundtier ins Tierheim gebracht. Der kleine graue Papagei wohnt in einer Voliére mit vielen anderen schönen Sittichen und wartet darauf, ein neues Zuhause zu finden. Da es sich um sehr gesellige Tiere handelt, wird der Nymphensittich nicht in Einzelhaltung abgegeben. Er sollte von jemandem übernommen werden, der bereits Vögel dieser Art hält – und darauf eingestellt ist, dass sie eine hohe Lebenserwartung von bis zu 20 Jahren haben.

7. Wasserschildkröte Willi – der Sonnenanbeter

Wasserschildkröte Willi. © Quelle: André Kempner

Im Leipziger Tierheim leben rund 35 Wasserschildkröten. Darunter eingewanderte Arten wie Rotwangen- oder Gelbwangen-Schmuckschildkröten. Teilweise leben sie schon mehrere Jahre in Breitenfeld. Meist sind es Fundtiere, die in einem Gewässer ausgesetzt worden sind – so wie Willi, der Sonnenanbeter. Wichtig zu wissen: Wasserschildkröten werden um die 50 Jahre alt, sollten also in einen Haushalt gehen, der die Betreuung über Jahrzehnte absichern kann. Ein einfaches Aquarium oder Terrarium genügt nicht, es wird ein gut gesicherter Teich benötigt, mit der Möglichkeit zum Sonnen. Allerdings können die Tiere im Teich nicht überwintern: Sie müssen in einen Bottich mit Wasser gesetzt und in den Kühlschrank gestellt werden.

8. Das Energiebündel „JuHu“

Junghund „JuHu“. © Quelle: André Kempner

Einen richtigen Namen hat er nicht, aber da er ein Junghund ist, wird er von den Tierpflegerinnen in Breitenfeld „JuHu“ genannt. Im Mai dieses Jahres geboren, kam der Rüde im Juli ins Tierheim – als Fundtier, das ausgesetzt worden ist. Es handelt sich um einen Harzer-Fuchs-Mix. Der junge Hund steckt voller Energie und ist noch sehr unerzogen, deshalb müsste sich sein neuer Besitzer auf ein „Erziehungsprojekt“ einrichten. Spazierengehen im Wald reicht nicht, vielmehr muss das Hundekind viel beschäftigt und zielgerichtet ausgelastet werden. Harzer Fuchshunde sind Arbeitshunde, die in der Harzregion das Vieh hüten – und das sehr bellfreudig und mit kräftiger Stimme. Also eher kein Hund für die Neubauwohnung.

9. Meerschweinchen Vohon

Das Meerschwein Vohon. © Quelle: André Kempner

Er heißt Vohon, ist ein kastriertes Männchen und vermutlich ein älterer Herr. Viel mehr ist nicht bekannt über das dreifarbige Meerschweinchen mit schwarzem Kopf und Hinterteil. Es wurde im Juni von Ukrainern in Breitenfeld abgegeben, zusammen mit einem zweiten Meerschweinchen. Beide Tiere waren übergewichtig und in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Der Gefährte ist inzwischen gestorben, Vohon geht es mittlerweile besser. Er sollte ein großes Gehege mit vielen Versteckmöglichkeiten bekommen und vorwiegend mit frischem Heu und Ästen gefüttert werden.

10. Bengalkatzen Merlin und Ector

Die Bengal-Kater Ector (links) und Merlin. © Quelle: André Kempner

Im Oktober zogen die reinrassigen Bengal-Kater Merlin (geboren 2017) und Ector (geboren 2020) ins Leipziger Tierheim. Sie lebten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit insgesamt 34 Katzen, darunter 25 Bengalen. Die gesamte Haltung wurde von den Behörden ins Tierheim eingewiesen. Merlin und Ector sind die letzten Bengalen, die noch auf Vermittlung warten. Sie sind lebhaft und sehr auf Menschen bezogen, springen gern und wollen beschäftigt werden. Der etwas größere Merlin leidet an einer Nierenschwäche und muss Medikamente nehmen. Beide Kater sollen zusammen abgegeben werden, aber nicht mit normalen Hauskatzen vergesellschaftet werden. Am besten wäre für sie ein sehr geräumiges Außengehege.

Wie bekommt man ein Tier aus dem Tierheim?

Reguläre Besuchszeiten werden seit Corona nicht mehr angeboten. Wenn früher die Leute in Scharen kamen, bedeutete dies immer viel Stress für die Tiere, der ihnen nun erspart bleibt. Wer sich für ein Tier aus dem Tierheim interessiert, ruft zunächst an (Telefon 0341 9117154) oder schreibt eine E-Mail (info@tierheim-leipzig.de) und teilt mit, was er sich vorstellt. Er oder sie bekommt dann kurzfristig einen Rückruf, bei dem weitere Details besprochen werden. Danach wird ein Besuchstermin mit Einzelberatung vereinbart. „Die Zufriedenheit bei der Vermittlung ist dadurch viel größer geworden“, sagt Michael Sperlich, Geschäftsführer des Ersten Freien Tierschutzvereins Leipzig und Umgebung.

Tag der offenen Tür am 27. August

Gelegenheit zum Kennenlernen des Tierheims und seiner Bewohner besteht auch beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 27. August, von 14 bis 17 Uhr in der Gustav-Adolf-Allee 35. Auf dem Programm stehen Tierheimführungen sowie Vorführungen der Hundefreunde Leipzig-Ost. Es gibt Kaffee, Kuchen, veganes Gegrilltes und eine Tombola. An diesem Tag werden keine Tiere vermittelt, aber Fragen beantwortet.

LVZ