MDR-Serie „Tierisch tierisch“ filmt im Leipziger Tierheim: Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

Leipzig. Hunde, Katzen, Schlangen und andere Reptilien: Einige Bewohner des Leipziger Tierheims durften in der vergangenen Woche das Rampenlicht genießen, denn die MDR-Serie „Tierisch tierisch“ war zu Gast. Nun hoffen die Tierheimmitarbeiter darauf, dass ihre Tiere schnell mit Hilfe der TV-Sendung ein neues Zuhause finden werden.

Leipziger Tierheim an Kapazitätsgrenzen

Jede Woche stellt die Sendung des MDR jene tierischen Bewohner eines Tierheimes in Mitteldeutschland vor, die auf der Suche nach neuen Besitzern oder Besitzerinnen sind. Davon gibt es in der Messestadt eine ganze Menge: Die Einrichtungen in Leipzig und der Region sind an ihren Kapazitätsgrenzen, und das schon seit Monaten.

Grund dafür ist vor allem der Haustierboom während der Corona-Pandemie, erklärt Tierheimleiter Michael Sperlich. In dieser Zeit hatten sich zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger ein Haustier zugelegt. Das hat nun verheerende Konsequenzen. Viele haben keine Zeit mehr für ihre Haustiere oder fühlen sich mit deren Pflege überfordert und geben sie ab.

MDR- Sendung „Tierisch tierisch“ soll Tierheim Leipzig helfen

Mit Hilfe von „Tierisch tierisch“ sollen nun verantwortungsbewusste Interessentinnen und Interessenten für einige Schützlinge des Leipziger Tierheims gefunden werden. „Die Vermittlungssituation ist momentan nicht einfach,“ berichtet Sperlich. Zusätzlich zu der Überlastung nach dem Haustierboom bereiten auch die gestiegen Energie- und Tierarztkosten Probleme. Nicht nur sorgt das für einen größeren Kostenaufwand im Tierheim, sondern auch bei den (zukünftigen) Tierhaltern.

Besonders problematisch sei das für die vielen Reptilien, die sich in der Obhut von Sperlich und seinem Team befinden. Sie benötigen warme Terrarien; das ist jedoch zu Zeiten der Energiekrise ein kostspieliges Unterfangen. Außerdem seien viele der Tiere im Heim verhaltensauffällig, häufig bedingt durch nicht artgerechte Haltung. Viele brauchen deswegen ein erfahrenes Zuhause und sind für Haustieranfänger nicht geeignet.

Hoffnung auf Vermittlungserfolge

Solche Vermittlungsaktionen wie mit „Tierisch tierisch“, so Sperlich, seien deswegen eine gute Möglichkeit, die Öffentlichkeit auf die Tierheime, deren Bewohner und Probleme aufmerksam zu machen. In der Vergangenheit hätte sich die Teilnahme an solchen Formaten als erfolgreich erwiesen, berichtet er. „Wir bekommen im Nachhinein viele Anfragen. Aber nicht alle davon sind ernst gemeint,“ merkt der Tierheimleiter an.

„Tierisch tierisch“ aus dem Leipziger Tierheim wird am 18. Januar um 19.50 Uhr auf dem MDR ausgestrahlt. Einige Tiere werden auch auf der Instagram- und Internetseite der Show vorgestellt.