﻿Toller Ausblick ins Leipziger Umland: Zehn Ausflugstipps fürs Wochenende

Auswertung regionaler Daten

Weiter hoher Temperaturschnitt: Hier finden Sie Klimagrafiken aus Leipzig

Der Klimawandel ist auch in Leipzig allgegenwärtig, erscheint in politischen Debatten aber oft als abstraktes Phänomen. Wir haben Daten aus 177 Jahren Wetterbeobachtung in der Stadt ausgewertet und die Ergebnisse aufbereitet.