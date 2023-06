Duft-Memory und Gold-Experimente: Tipps für die Lange Nacht der Wissenschaften in Leipzig

Leipzig. Aus fast 600 Angeboten an etwa 50 Orten setzt sich die Lange Nacht der Wissenschaften am 23. Juni zusammen. Mehr als 100 Leipziger Forschungsstellen, Hochschulinstitute, Museen, Bibliotheken, Klinikstationen und mehr präsentieren ihre Arbeit und ermöglichen auch vielfältige Blicke hinter die Kulissen. Das umfangreiche Kinderprogramm beginnt um 16 Uhr: In der Sächsischen Akademie der Wissenschaften (Karl-Tauchnitz-Straße 1) etwa werden mit Feder, Tinte und Siegel Briefe wie zu Goethes Zeiten geschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die offizielle Eröffnungsrede hält Nobelpreisträger Svante Pääbo um 17 Uhr im Paulinum (Augustusplatz): Über die Neandertaler spricht er – und wie sie in uns weiterleben. Ab 18 Uhr können Kinder und Erwachsene zum Beispiel im Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (Puschstraße 4) auf den Spuren von Schmetterlingen und Bienen ein Duft-Memory basteln. Gegenüber, im Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (Perlickstraße 1), dürfen Besucher in einen Schutzanzug der biologischen Sicherheitsstufe 3 schlüpfen – auch wenn sie die Erforschung gefährlicher Erreger im Anschluss nur simulieren. Auch Führungen durch die Reinraumanlage sind möglich.

Roboter servieren Getränke

Im Institut für Meteorologie der Uni Leipzig (Stephanstraße 3) helfen Studierende von 18 bis 23 Uhr den Gästen dabei, die dortigen Geräte für eine individuelle Wettervorhersage zu nutzen. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (Permoserstraße 15) lässt sich aufs Dach steigen: Ab 17.50 Uhr finden mehrere Führungen auf ein Forschungsgründach statt, auf dem auf viermal 80 Quadratmetern unterschiedliche Gründachtypen erprobt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Nieper-Bau (Karl-Liebknecht-Straße 134) der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur bereiten in einer „Bar der Zukunft“ ab 18 Uhr Roboter Erfrischungsgetränke zu und servieren sie auch. Parallel ist unter anderem zu erfahren, wie Schoko-Osterhasen und Weihnachtsmänner in Form kommen, und um 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr kann man ein hochauflösendes Rasterelektronenmikroskop in Augenschein nehmen. Im Ägyptischen Museum (Goethestraße 2) erhält jeder Gast zwischen 18 und 20 Uhr die Möglichkeit, den eigenen Namen in Hieroglyphen zu schreiben. Im Botanischen Garten (Linnéstraße 1) erschnüffeln Spürhunde ab 18 Uhr invasive gebietsfremde Pflanzenarten, die manche Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen.

Lesen Sie auch

An der Uni-Fakultät für Chemie und Mineralogie (Johannisallee 29) wird ein uralter alchemischer Traum wahr: die Verwandlung von Kupfer (Cent-Münzen) in Goldstücke. Die Debatte um Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen findet unter anderem bei der Stiftung Forum Recht (Universitätsstraße 20) statt, wo Wissenschaftler des Research Centre Global Dynamics und der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit um 18 Uhr darüber diskutieren, wie schön diese neue Welt denn werden kann.

Wer bin ich, was mach ich und was soll das eigentlich? Ab 22.30 Uhr stellen sich Promovierende des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (Stephanstraße 1a) der Herausforderung, ihre komplizierten Doktorarbeiten kurz und unterhaltsam zu präsentieren – während im Hintergrund auch noch Musik dieses „Quick-Talk-Festival“ untermalt.

Eintritt frei; alle Infos: wissen-in-leipzig.de

LVZ